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5 невероятных сериалов от Hulu, от которых невозможно оторваться

Понедельник 21 октября 2024 19:45
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5 невероятных сериалов от Hulu, от которых невозможно оторваться Интересные сериалы на осень (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Сервис Hulu представил немало интересных сериалов и продолжает выпускать новые. И если вы ищете, что посмотреть вечером, вам точно будет из чего выбрать.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас пять сериалов, которые затянут буквально с первых кадров.

"Медведь"

История о несравненном шеф-повара, вынужденно возвращающемся в родной город из-за смерти брата, заставит и смеяться, и задуматься о важных вещах. Главный герой буквально падает с небес на землю и снова учится жить среди тех, кто даже не слышал названия изысканных блюд, которые тот раньше готовил.

"Рассказ служанки"

А этот сериал стоит посмотреть всем, кто считает себя фаном драм и интересных историй. Вы будете поражены с первой серии, ведь сюжет построен вокруг государства, в котором придуманы очень жесткие правила.

"Убийства в одном здании"

Сериал с Селеной Гомес довольно смешной и небанальный. Вы будете много хохотать, но и при этом даже не заметите, как вас затянет сюжет. Криминальные шутки и забавные главные герои не дадут вам загрустить.

"Выбывшая"

А этот сериал основан на реальной истории. Студентка, стремящаяся спасти мир от болезней, получает шанс осуществить свою мечту. Но оказывается, что в жизни бывают не только победы и прорывы, ведь проблем немало.

"Девять идеальных незнакомцев"

История будет держать вас в напряжении до самого финала. И даже когда сериал закончится и вы увидите титры, невероятное послевкусие останется с вами надолго. Сюжет, очень запутанный, главная героиня - странная и загадочная женщина, которая проводит ретрит и собирает вокруг себя очень разных людей.

К слову, раньше мы уже называли 7 атмосферных фильмов на Хэллоуин.

Кроме того, недавно появилась подборка, в которую вошли лучшие мини-сериалы от Apple TV с небанальными сюжетами.

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