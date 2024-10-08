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5 неймовірних фактів про тварин, які точно здивують кожного

Вівторок 08 жовтня 2024 21:40
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5 неймовірних фактів про тварин, які точно здивують кожного Факти про тварин, які здатні здивувати кожного (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Тварини завжди дивували нас своїм різноманіттям і неймовірними здібностями. Проте існують певні види, які вражають настільки, що часом перевершують нашу уяву.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список із 5 тварин, які мають дивовижні здібності.

Кішки вміють лікувати

Кішки - одні з найулюбленіших домашніх тварин у світі, і їх популярність не випадкова. Вони можуть нявкати, щоб спілкуватися зі своїми господарями та стрибати на відстань, що в шість разів перевищує довжину їхнього тіла. Також у кожної кішки унікальний ніс, схожий на відбиток пальця людини.

Щобільше, вони здатні зцілювати себе. Муркотіння домашньої кішки має частоту від 25 до 150 Герц, що відповідає частоті, на якій ростуть і відновлюються кістки та м’язи. Це звучання може також допомогти людям, зокрема астронавтам, які стикаються з втратою щільності кісток та атрофією м’язів під час тривалих періодів невагомості.

Крокодили можуть стрибати

Хоча крокодили зазвичай асоціюються з повільним і небезпечним пересуванням, вони здатні на неймовірні речі. Наприклад, коли вони лежать з відкритим ротом, це не для нападу, а для регулювання температури тіла, оскільки вони не можуть потіти.

Ці хижаки також можуть спати з одним відкритим оком і затримувати дихання під водою понад годину. Однак найбільш неочікуваним є те, що деякі види крокодилів здатні рухатися стрибками.

На початку 2000-х дослідники досліджували п'ять видів, африканського карликового крокодила, африканського вузькокрилого, кубинського, філіппінського та американського крокодилів, і виявили, що всі вони можуть стрибати, пересуваючись галопом.

Видри тримаються за руки у сні

Морські видри - це милі тварини з найгустішим хутром. Вони відомі своєю цікавою поведінкою, особливо під час сну. Коли морські видри засинають у воді, вони "тримаються за руки", щоб залишатися поруч один з одним і не відпливати. Це особливо поширене серед матерів із дитинчатами.

Морські видри також використовують каміння як інструменти для полювання, а коли мати йде на полювання, вона загортає своїх дитинчат у водорості, щоб вони залишалися на місці.

Альпаки водо- та вогнестійкі

Альпаки - надзвичайно милі тварини, які відрізняються своєю товариськістю і не люблять залишатися наодинці. Вони завжди щось жують і часто плюються, що робить їх ще більш кумедними.

Шерсть альпак має водо- та вогнестійкі властивості, що робить її дуже цінною. Вироби з такого матеріалу не лише захищають від вологи, але й не піддаються горіння, що додає їм додаткових переваг. Окрім цього, спілкування з альпаками має позитивний терапевтичний ефект, тому їх часто беруть до лікарень, щоб приносити радість і зцілення, особливо дітям.

Корови вміють заводити друзів

Корови - це не просто спокійні тварини на пасовищах, вони виявляють високий рівень інтелекту та соціальної поведінки. Вони часто обирають "найкращих друзів" і віддають перевагу їхній компанії.

Дослідження 2019 року показало, що корови, яких тримали в загоні з їхнім найкращим другом протягом 30 хвилин, мали стабільну та низьку частоту серцевих скорочень, що свідчить про їх спокій і відсутність стресу. Натомість коли вони знаходилися з незнайомою коровою, частота серцевих скорочень підвищувалась.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: List Verse, National Geographic.

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