5 несподіваних причин, чому ми швидше старіємо

Що вам треба знати

Томас Буфорд - доктор філософії, професор геронтології, геріатрії та паліативної допомоги сказав, що навіть, якщо ви не можете скасувати всі клітинні та молекулярні зміни, які відбуваються протягом життя, ви можете уповільнити швидкість біологічного старіння, змінивши спосіб життя.

5 факторів, які можуть прискорити ваше старіння

Соціальна ізоляція

Недавній звіт показав, що майже чверть усіх дорослих віком від 65 років соціально ізольовані.Самотність і соціальна ізоляція можуть підвищити ризик деменції, серцевих захворювань, інсульту та депресії.

Люди часто дивуються тому, як відсутність соціальних зв’язків може значно підвищити ризик передчасної смерті людини. Активне соціальне життя та цілеспрямованість допомагають літнім людям залишатися здоровими та жити довше.

Ігнорування сонцезахисних окулярів

Якщо ви наносите сонцезахисний крем, коли виходите на вулицю, це вже допомагає запобігти фотостарінню шкіри. Але ви забули про сонцезахисні окуляри?

На тонкій шкірі нижніх повік часто зустрічаються пошкодження сонцем і рак шкіри. Носіння сонцезахисних окулярів не лише захищає ваші очі та шкіру навколо від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, але й не дозволяє вам жмуритися. Люди, які мають звичку жмуритися або постійно рухати повіками, більш схильні до появи зморшок.

Сидячий спосіб життя

Перегляд улюбленого шоу Netflix не збереже вашу молодість. Нещодавнє дослідження пов’язало довгі години перегляду телевізора зі зниженням шансів здорового старіння, але заміна цієї звички помірними або легкими фізичними навантаженнями може покращити шанси здорового старіння.

Пріоритет руху є ключовим для здорового старіння. Це не означає, що вам потрібно готуватися до марафону або записуватися на дорогу персональну програму тренувань. Будь-яка кількість фізичної активності принесе користь, і краще зосередитися на вправах, які вам подобаються.

Хронічний стрес

Фізичні, розумові та емоційні стреси, включаючи фінанси, роботу, дискримінацію можуть прискорити старіння.

Хронічний стрес може вплинути на організм і спричинити запалення, яке може прискорити біологічне старіння. Хоча боротися з хронічними стресовими факторами може бути важко, особливо з обмеженими ресурсами, ви можете спробувати зосередитися на тому, що можете змінити. Спати принаймні сім годин щоночі, медитувати, обмежити вживання алкоголю, рухатися і спілкуватися з людьми, яким ви довіряєте.

Занадто багато цукру та ультраобробленої їжі

Їжа, яку ви їсте, впливає на ваш зовнішній вигляд і самопочуття. Деякі дослідження пов’язують дієти з високим вмістом ультраоброблених продуктів прискорюють старіння та можуть призводити до раку.

Погляньте на весь свій спосіб життя, і вносьте невеликі стійкі зміни по черзі, поки вони не стануть звичками!