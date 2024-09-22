5 неожиданных причин, почему мы быстрее стареем

Что вам нужно знать

Томас Буфорд - доктор философии, профессор геронтологии, гериатрии и паллиативной помощи сказал, что даже если вы не можете отменить все клеточные и молекулярные изменения, происходящие в течение жизни, вы можете замедлить скорость биологического старения, изменив образ жизни.

5 факторов, которые могут ускорить ваше старение

Социальная изоляция

Недавний отчет показал, что почти четверть всех взрослых от 65 лет социально изолированы. Одиночество и социальная изоляция могут повысить риск деменции, сердечных заболеваний, инсульта и депрессии.

Люди часто удивляются тому, как отсутствие социальных связей может значительно повысить риск преждевременной смерти человека. Активная социальная жизнь и целеустремленность помогают пожилым людям оставаться здоровыми и жить дольше.

Игнорирование солнцезащитных очков

Если вы наносите солнцезащитный крем, когда выходите на улицу, это уже помогает предотвратить фотостарение кожи. Но вы забыли о солнцезащитных очках?

На тонкой коже нижних век часто встречаются повреждения солнцем и раком кожи. Ношение солнцезащитных очков не только защищает ваши глаза и кожу вокруг вредного ультрафиолетового излучения, но и не позволяет вам щуриться. Люди, имеющие привычку щуриться или постоянно двигать веками, более склонны к появлению морщин.

Сидячий образ жизни

Просмотр любимого шоу Netflix не сохранит вашу молодость. Недавнее исследование связало долгие часы просмотра телевизора с понижением шансов здорового старения, но замена этой привычки умеренными или легкими физическими нагрузками может улучшить шансы здорового старения.

Приоритет движения является ключевым для здорового старения. Это не означает, что вам нужно готовиться к марафону или записываться на дорогостоящую персональную программу тренировок. Любое количество физической активности принесет пользу, и лучше сосредоточиться на нравящихся упражнениях.

Хронический стресс

Физические, умственные и эмоциональные стрессы, включая финансы, работу, дискриминацию могут ускорить старение.

Хронический стресс может повлиять на организм и вызвать воспаление, которое может ускорить биологическое старение. Хотя бороться с хроническими стрессовыми факторами может быть трудно, особенно с ограниченными ресурсами, вы можете попытаться сосредоточиться на том, что можете изменить. Спать минимум семь часов каждую ночь, медитировать, ограничить употребление алкоголя, двигаться и общаться с людьми, которым вы доверяете.

Слишком много сахара и ультраобработанной пищи

Еда, которую вы едите, влияет на ваш внешний вид и самочувствие. Некоторые исследования связывают диеты с высоким содержанием ультраобработанных продуктов, ускоряют старение и могут приводить к раку.

Взгляните на весь свой образ жизни, и вносите небольшие стойкие изменения поочередно, пока они не станут привычками!