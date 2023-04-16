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5 несподіваних факторів, через які ваша машина "їсть" більше палива

Чому збільшуються витрати палива в машині (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Певно кожен водій помічав, що його автомобіль за певних обставин може витрачати більше палива, ніж зазвичай. Важливо знати, які фактори на це впливають й уникати їх, аби зайвий раз не переплачувати за пальне.

Детальніше про те, чому машина може "їсти" більше бензину, читайте у матеріалі нижче.

Агресивне водіння

Стрімкий розгін і швидке гальмування на 40% збільшують витрати палива. Краще плавно стартувати і під час їзди не допускати різких перепадів швидкості, якщо у цьому нема необхідності.

Використання клімат-контролю/кондиціонера

Ці функції також здатні збільшувати витрати палива. Для охолодження температури повітря у салоні варто іноді відчиняти вікна чи люк. Ввімкнений кондиціонер може на 15% збільшувати витрати.

Сюди ж можна віднести використання функції підігріву сидінь. Вона хоч і корисна, втім пам'ятайте, що вона теж впливає на "апетити" автомобіля.

Низький тиск у шинах

Механіки запевняють, що колеса з низьким тиском володіють високим коефіцієнтом опору кочення, через що збільшується навантаження на двигун і відповідно збільшується споживання палива.

Експерти радять перевіряти тиск в шинах раз на тиждень і підтримувати його в межах, зазначених виробником.

Світлотехніка

Увімкнені фари також впливають на витрату палива. Важливо вчасно вимикати їх, коли вони вам не потрібні або ж цього не вимагають правила.

Музична апаратура

Експерти запевняють, що прослуховування музики на великій гучності з використанням різних підсилювачів та сабвуферів може призвести до збільшення витрат палива. Ця функція хоч і не критично впливає на витрати, втім вона є однією із найпоширеніших причин.

Наскільки ці фактори здатні збільшити витрати

Експерти склали рейтинг нетехнічних факторів, які впливають на збільшення витрат палива (скриншот сайту petroline.ua)

Раніше ми розповідали про схему шахрайства, яку найчастіше застосовують під час купівлі/продажу авто.

Читайте також про те, які сімейні авто найчастіше ламаються.

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