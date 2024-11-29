5 недорогих натуральних матеріалів, які зроблять ваш інтер'єр стильним і вишуканим
Інтер'єр, оформлений натуральними матеріалами, завжди виглядає затишно, благородно і гармонійно. Це не лише екологічно, але й естетично: природні текстури додають приміщенню індивідуальності. Багато хто думає, що використання натуральних матеріалів обов'язково дорого, але це не так.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про недорогі й доступні варіанти, які створять стильний вигляд вашої оселі без великих витрат.
Бамбук
Бамбук - це універсальний і швидкоростучий матеріал, який ідеально підходить для підлог, меблів і декору. На відміну від деревини, він не залишає глибоких слідів від ударів і є надзвичайно міцним.
Бамбукові штори або килимки додають інтер'єру природності і тепла. Крім того, бамбук є екологічно чистим варіантом, адже росте швидше, ніж звичайні дерева. Завдяки цьому, його використання не шкодить навколишньому середовищу.
Бамбукові деталі легко підтримувати в чистоті, і вони довго зберігають свій початковий вигляд.
Теплий відтінок бамбуку підходить для будь-якого стилю - від мінімалізму до скандинавського дизайну (фото: Freepik.com)
Камінь
Природний камінь - це один із найдовговічніших матеріалів для інтер'єру, який використовується для підлог, стін або кухонних стільниць. Його текстура додає унікальності кожному приміщенню.
Камінь чудово підходить для оформлення камінів або як декоративний елемент у ванній кімнаті. Він не лише естетично привабливий, але й дуже функціональний, оскільки легко очищується і практично не зношується.
Сучасні технології дозволяють використовувати тонкі плити каменю, що знижує вартість матеріалу.
Камінь створює відчуття солідності та комфорту, особливо в поєднанні з дерев'яними елементами (фото: Freepik.com)
Дерево
Дерево залишається найпопулярнішим натуральним матеріалом, який використовується для меблів, підлог і стін. Його текстура і тепло створюють затишок, якого неможливо досягти з синтетичними матеріалами. Натуральне дерево може бути бюджетним, якщо обрати сосну чи вільху, які доступні за ціною і мають гарний вигляд.
Дерево легко фарбувати та оновлювати, що дозволяє швидко змінювати вигляд приміщення. Дубові або ясеневі меблі прослужать десятки років і додадуть інтер'єру розкішності.
Дерево гармонійно поєднується з іншими матеріалами, як-от камінь або метал, створюючи стильні контрасти (фото: Freepik.com)
Льон і бавовна
Натуральні тканини, такі як льон і бавовна, ідеально підходять для оббивки меблів, штор, подушок і скатертин. Вони надають інтер'єру легкості і витонченості завдяки своїй текстурі та природним кольорам.
Льон славиться своєю міцністю і здатністю витримувати численні прання, залишаючись при цьому м'яким. Бавовна, своєю чергою, додає затишку і відчуття тепла, особливо у вигляді пледів або постільної білизни.
Ці матеріали безпечні для здоров'я і підходять навіть для дитячих кімнат. Льон має легкий блиск, що робить його стильним доповненням до сучасних інтер'єрів.
Натуральні тканини прикрашають будь-який декор (фото: Freepik.com)
Кераміка і глина
Глиняні та керамічні вироби чудово підходять для оздоблення кухні або вітальні. Вази, тарілки чи декоративні фігурки з глини додають приміщенню затишку і природної гармонії. Цей матеріал є дуже доступним і водночас довговічним, оскільки витримує високі температури і механічні впливи.
Ручна робота додає керамічним елементам унікальності, що робить інтер'єр неповторним. Глина може бути використана як основа для виготовлення підлогової плитки або навіть стінового декору.
Керамічні вироби додають у інтер'єр ноти історії та мистецтва (фото: Freepik.com)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання Forbes Home, Apartment Therapy, Homes and Gardens.