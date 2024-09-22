5 найвідоміших українських міфів і легенд, які має знати кожен з нас

Легенда про Карпатського мольфара

У Карпатах здавна вірили в існування мольфарів - чаклунів і цілителів, які можуть керувати природними силами, впливати на погоду і лікувати хвороби.

Одним із найвідоміших був мольфар Михайло Нечай, якого вважали останнім носієм цієї давньої традиції. Легенди розповідають, що мольфари володіли надприродними здібностями, а також могли використовувати своє знання для допомоги людям або навпаки - наслати біду.

Зображення мольфара на емалі (фото: Вікіпедія)

Міф про створення Києва братами Києм, Щеком і Хоривом

Одна з найвідоміших легенд походження Києва пов'язана з трьома братами: Кий, Щек і Хорив, та їхньою сестрою Либідь.

За переказом, вони заснували місто на пагорбах біля Дніпра, назвавши його на честь старшого брата - Кия. Місто поступово стало центром великої Київської Русі, і ця легенда є важливою частиною української історії.

Пам'ятник Кию, Щеку, Хориву та Либідь у Києві (фото: Вікіпедія)

Міф про козака Мамая

Козак Мамай - це один із найзагадковіших символів українського фольклору. Його образ часто зображували на іконах, дверях і стінах будинків. Мамай зображений як мудрий козак, що сидить під деревом, граючи на кобзі, з келихом вина поруч.

За легендами, Мамай не був простим козаком. Він володів магічними здібностями, міг зникати і з'являтися в будь-якому місці, ніколи не потрапляючи в полон ворога. В народних переказах його називали справжнім захисником українського народу, який володів надзвичайною силою і мудрістю.

Народна картина "Кримський Запорожець (Козак-Мамай)" (фото: Вікіпедія)

Легенда про скарби Довбуша

Олекса Довбуш - відомий ватажок опришків, яких часто називали українськими "розбійниками", що боролися за права селян у Карпатах. Легенди говорять, що він та його побратими ховали величезні скарби в горах, які досі ніхто не зміг знайти.

Кажуть, що ці скарби охороняються надприродними силами, і лише обрані можуть знайти шлях до них. Багато шукачів скарбів вирушали на пошуки золота Довбуша, але всі вони поверталися з порожніми руками або взагалі зникали безслідно.

Опришок (фото: ukrainaincognita.com)

Міф про вечірницю-русалку

Українські міфи розповідають про русалок - духів води, що живуть у річках, озерах та болотах. За переказами, русалки могли заманювати людей до води, щоб втопити їх, особливо тих, хто купався після заходу сонця.

Але іноді вони приходили на землю, щоб танцювати на луках уночі. Особливо небезпечними русалки вважалися на Зелені свята, коли, за віруваннями, їхня сила була найсильнішою.

Русалки заманюють хлопця у воду (фото: znaj.ua)