5 самых известных украинских мифов и легенд, которые должен знать каждый из нас

Легенда о Карпатском мольфаре

В Карпатах издавна верили в существование мольфаров - колдунов и целителей, которые могут управлять природными силами, влиять на погоду и лечить болезни.

Одним из самых известных был мольфар Михаил Нечай, считавшийся последним носителем этой давней традиции. Легенды рассказывают, что мольфары обладали сверхъестественными способностями, а также могли использовать свое знание для помощи людям или наоборот - наслать беду.

Изображение мольфара на эмали (фото: Википедия)

Миф о создании Киева братьями Кием, Щеком и Хоривом

Одна из самых известных легенд происхождения Киева связана с тремя братьями: Кием, Щеком и Хоривом и их сестрой Лыбидь.

По преданию, они основали город на холмах у Днепра, назвав его в честь старшего брата - Кия. Город постепенно стал центром великой Киевской Руси и эта легенда является важной частью украинской истории.

Памятник Кию, Щеку, Хориву и Лыбидь в Киеве (фото: Википедия)

Миф о казаке Мамае

Казак Мамай - это один из самых загадочных символов украинского фольклора. Его образ часто изображали на иконах, дверях и стенах домов. Мамай изображен как мудрый казак, сидящий под деревом, играя на кобзе, с бокалом вина рядом.

По легендам Мамай не был простым казаком. Он обладал магическими способностями, мог исчезать и появляться в любом месте, никогда не попадая в плен врага. В народных преданиях его называли настоящим защитником украинского народа, обладавшего чрезвычайной силой и мудростью.

Народная картина "Крымский Запорожец (Казак-Мамай)" (фото: Википедия)

Легенда о сокровищах Довбуша

Олекса Довбуш - известный глава опришков, которых часто называли украинскими "разбойниками", боровшихся за права крестьян в Карпатах. Легенды говорят, что он и его собратья прятали огромные сокровища в горах, которые до сих пор никто не смог найти.

Говорят, что эти сокровища охраняются сверхъестественными силами и только избранные могут найти путь к ним. Многие кладоискатели отправлялись на поиски золота Довбуша, но все они возвращались с пустыми руками или вообще исчезали бесследно.

Опришок (фото: ukrainaincognita.com)

Миф о вечернице-русалке

Украинские мифы рассказывают о русалках - духах воды, живущих в реках, озерах и болотах. По преданию, русалки могли заманивать людей в воду, чтобы утопить их, особенно купавшихся после заката.

Но иногда они приходили на землю, чтобы танцевать на лугах ночью. Особенно опасными русалки считались на Зеленые праздники, когда, по верованиям, их сила была самой могущественной.

Русалки заманивают парня в воду (фото: znaj.ua)