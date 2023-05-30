UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

5 найнадійніших чоловіків за знаком Зодіаку: якщо знайшли такого, вам пощастило!

Які чоловіки за знаком Зодіаку надійні (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про чоловіків за знаком Зодіаку, які вважаються найнадійнішими. Вони з тих, кого називають "кам'яною стіною": забезпечать, попіклуються і будуть вірними своїй жінці і родині.

Про це пише Telegram-канал Гороскоп і мотивація.

Телець

Чоловіки цього знака завжди прагнуть до розвитку, і ніколи не сидять склавши руки. Вони готові брати на себе відповідальність за сім'ю і її добробут.

Якщо їм щось не подобається, вони будуть змінювати життя на краще своїми силами і часто легко знаходять в житті свою справу.

Лев

Леви люблять жити красиво і ні в чому собі не відмовляти. Їхні запити високі, але вони вміють їх задовольняти самостійно.

Такий чоловік завжди знайде собі заняття, за яке будуть пристойно платити. До того ж, він щедрий і на сім'ю не скупитиметься.

Скорпіон

У Скорпіонів добре розвинене стратегічне мислення, вони розумні і вміють знайти своїм талантам гідне застосування. Нерідко такі чоловіки стають керівниками - їх цінують за професіоналізм і високий рівень відповідальності.

Цікаво, що у стосунках вони так само надійні, як і в роботі.

Терези

Чоловіків цього знака відрізняє вміння опинитися в потрібний час в потрібному місці. Вони звикли оточувати себе успішними людьми, у яких є чому повчитися.

Чоловіки-Терези завжди рухаються вперед до мети і знають, як забезпечити себе і сім'ю.

Козеріг

Серед Козерогів часто зустрічаються трудоголіки. Вони ніколи не залишаться без роботи - фінансове благополуччя для них завжди на першому місці.

Ці хлопці йдуть по життю впевнено, долаючи кар'єрні сходи. І звісно ж вони все віддають на благо сім'ї.

Раніше ми писали про пари знаків Зодіаку, стосунки з якими приречені на провал.

Також читайте про п'ятірку знаків Зодіаку, які встигнуть стати щасливими до початку літа 2023.

Читайте РБК-Україна в Google News
астрологГороскоп