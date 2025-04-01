5 найкращих продуктів, які допомагають запобігти утворенню каменів у нирках

Чому утворюються камені в нирках

Камені в нирках утворюються, коли певні речовини в сечі, зокрема кальцій, оксалат, сечова кислота або фосфати, злипаються і формують тверді кристали. Згодом ці кристали можуть збільшуватися і утворювати камені.

Основні причини утворення каменів у нирках включають:

Недостатнє споживання води - якщо ви не п’єте достатньо води, сеча стає концентрованою, що сприяє утворенню кристалів і каменів

- якщо ви не п’єте достатньо води, сеча стає концентрованою, що сприяє утворенню кристалів і каменів Генетична схильність - у деяких людей є спадкова схильність до утворення каменів, що пов’язано з порушеннями в обміні речовин

- у деяких людей є спадкова схильність до утворення каменів, що пов’язано з порушеннями в обміні речовин Хронічні захворювання - такі захворювання, як діабет, гіпертонія або інфекції сечовивідних шляхів, можуть підвищити ризик утворення каменів.

- такі захворювання, як діабет, гіпертонія або інфекції сечовивідних шляхів, можуть підвищити ризик утворення каменів. Ожиріння - зайва вага може спричиняти зміни в хімічному складі сечі, що сприяє утворенню каменів

- зайва вага може спричиняти зміни в хімічному складі сечі, що сприяє утворенню каменів Прийом певних ліків - деякі ліки, зокрема діуретики або добавки кальцію, можуть збільшувати ризик утворення каменів у нирках

Запобігання утворенню каменів у нирках вимагає правильного харчування, достатнього споживання води та контролю за хронічними захворюваннями.

Які продукти їсти

Йогурт

Нефролог Раїда Гівала розповіла, що найпоширеніший вид каменів у нирках називають каменями оксалату кальцію. Ці камені утворюються, коли кальцій змішується з кристалоутворюючою речовиною під назвою оксалат у сечі.

Споживання більше кальцію з молочних продуктів, таких як йогурт, насправді може допомогти запобігти утворенню каменів. Кальцій зв’язується з оксалатами в шлунку, що потім перешкоджає всмоктуванню оксалатів у кров і проходженню через нирки.

Це особливо актуально, якщо ви їсте багато продуктів, багатих оксалатами, таких як шпинат, мигдаль, буряк та висівки.

Кефір

Кефір є ще одним продуктом, багатим кальцієм, який може допомогти захистити від каменів у нирках. Як бонус, він повний пробіотиків для підтримки здоров’я кишечника. Це, своєю чергою, може захистити від каменів у нирках.

Дієтолог Мелані Бетц розповіла, що бактерії, які живуть у кишечнику, можуть допомогти зменшити всмоктування оксалатів, а також зменшити запалення в нирках, яке може призвести до утворення каменів.

Апельсини

Фрукт багатий на корисну сполуку під назвою цитрат. Він працює, знижуючи pH сечі, створюючи несприятливе середовище для утворення каменів у нирках.

Однак не всі цитрусові однаково ефективні. Дослідження показало, що грейпфрутовий сік навпаки може підвищувати ризик утворення каменів у нирках.

Важливо їсти цільні фрукти, щоб отримати цитрат та клітковину.

Овочі

Клітковина найбільш відома своєю роллю в здоров’ї травлення - однією з багатьох переваг клітковини є зниження ризику утворення каменів у нирках.

Дослідження 2024 року показало, що кожні 5 г клітковини, які ви їсте, можуть знизити ризик утворення каменів у нирках на 10%.

Хоча в овочах може бути багато оксалатів, але фрукти та овочі допомагають збалансувати рівень сечової кислоти та підвищити цитрат сечі, що може допомогти запобігти утворенню кальцієвих каменів у нирках.

Найкраще дотримуватись DASH-дієти і середземноморської, адже вони показали найбільшу користь для здоров'я загалом.

Нут і сочевиця

Тваринні білки, як правило, містять багато сполук, званих пуринами, які можуть підвищити ризик утворення каменів у нирках.

Нут може допомогти задовольнити потреби в білку, а клітковина принесе користь кишковому мікробіому. Як бонус, нут містить менше оксалатів, ніж інші бобові, що робить його чудовим засобом для включення рослинного білка.

Сочевиця також багата рослинним білком та має низький вміст пуринів і оксалатів.

Вас може зацікавити