5 лучших продуктов, которые помогают предотвратить образование камней в почках

Почему образуются камни в почках

Камни в почках образуются, когда определенные вещества в моче, в частности кальций, оксалат, мочевая кислота или фосфаты, слипаются и формируют твердые кристаллы. Со временем эти кристаллы могут увеличиваться и образовывать камни.

Основные причины образования камней в почках включают:

Недостаточное потребление воды - если вы не пьете достаточно воды, моча становится концентрированной, что способствует образованию кристаллов и камней

- если вы не пьете достаточно воды, моча становится концентрированной, что способствует образованию кристаллов и камней Генетическая предрасположенность - у некоторых людей есть наследственная предрасположенность к образованию камней, что связано с нарушениями в обмене веществ

предрасположенность - у некоторых людей есть наследственная предрасположенность к образованию камней, что связано с нарушениями в обмене веществ Хронические заболевания - такие заболевания, как диабет, гипертония или инфекции мочевыводящих путей, могут повысить риск образования камней.

- такие заболевания, как диабет, гипертония или инфекции мочевыводящих путей, могут повысить риск образования камней. Ожирение - лишний вес может вызывать изменения в химическом составе мочи, что способствует образованию камней

- лишний вес может вызывать изменения в химическом составе мочи, что способствует образованию камней Прием определенных лекарств - некоторые лекарства, в частности диуретики или добавки кальция, могут увеличивать риск образования камней в почках

Предотвращение образования камней в почках требует правильного питания, достаточного потребления воды и контроля за хроническими заболеваниями.

Какие продукты есть

Йогурт

Нефролог Раида Гивала рассказала, что самый распространенный вид камней в почках называют камнями оксалата кальция. Эти камни образуются, когда кальций смешивается с кристаллообразующим веществом под названием оксалат в моче.

Потребление больше кальция из молочных продуктов, таких как йогурт, на самом деле может помочь предотвратить образование камней. Кальций связывается с оксалатами в желудке, что затем препятствует всасыванию оксалатов в кровь и прохождению через почки.

Это особенно актуально, если вы едите много продуктов, богатых оксалатами, таких как шпинат, миндаль, свекла и отруби.

Кефир

Кефир является еще одним продуктом, богатым кальцием, который может помочь защитить от камней в почках. В качестве бонуса, он полон пробиотиков для поддержания здоровья кишечника. Это, в свою очередь, может защитить от камней в почках.

Диетолог Мелани Бетц рассказала, что бактерии, живущие в кишечнике, могут помочь уменьшить всасывание оксалатов, а также уменьшить воспаление в почках, которое может привести к образованию камней.

Апельсины

Фрукт богат полезным соединением под названием цитрат. Он работает, снижая pH мочи, создавая неблагоприятную среду для образования камней в почках.

Однако не все цитрусовые одинаково эффективны. Исследование показало, что грейпфрутовый сок наоборот может повышать риск образования камней в почках.

Важно есть цельные фрукты, чтобы получить цитрат и клетчатку.

Овощи

Клетчатка наиболее известна своей ролью в здоровье пищеварения - одним из многих преимуществ клетчатки является снижение риска образования камней в почках.

Исследование 2024 года показало, что каждые 5 г клетчатки, которые вы едите, могут снизить риск образования камней в почках на 10%.

Хотя в овощах может быть много оксалатов, но фрукты и овощи помогают сбалансировать уровень мочевой кислоты и повысить цитрат мочи, что может помочь предотвратить образование кальциевых камней в почках.

Лучше всего придерживаться DASH-диеты и средиземноморской, ведь они показали наибольшую пользу для здоровья в целом.

Нут и чечевица

Животные белки, как правило, содержат много соединений, называемых пуринами, которые могут повысить риск образования камней в почках.

Нут может помочь удовлетворить потребности в белке, а клетчатка принесет пользу кишечному микробиому. В качестве бонуса, нут содержит меньше оксалатов, чем другие бобовые, что делает его отличным средством для включения растительного белка.

Чечевица также богата растительным белком и имеет низкое содержание пуринов и оксалатов.

Вас может заинтересовать