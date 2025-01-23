5 найкращих ноутбуків 2025 року, які підійдуть для будь-яких цілей: який вибрати

Apple MacBook Pro 16 дюймів (2025) (потужний інструмент для креативників)

Ціна: від 62 999 гривень

Для професіоналів, яким потрібна максимальна продуктивність, MacBook Pro 16 дюймів (2025) - очевидний вибір.

Apple завжди славилася своїми приголомшливими дисплеями та елегантним дизайном, але з останнім оновленням компанія підняла планку на новий рівень.

Оснащений чіпами Apple M3 Pro/Max, цей ноутбук пропонує неперевершену потужність, що ідеально підходить для таких завдань, як відеомонтаж, 3D-рендерінг і розробка програмного забезпечення.

Дисплей Liquid Retina XDR у MacBook Pro заслуговує на окрему увагу. З яскравістю до 1600 ніт і технологією ProMotion, зображення виходить неймовірно чітким, насиченим і плавним.

Незалежно від того, редагуєте ви фотографії, створюєте графіку або дивитеся 4K-контент, екран забезпечує захопливий візуальний досвід.

Автономність також вражає: Apple обіцяє до 22 годин відтворення відео. Сенсорна панель Touch Bar і велика зручна клавіатура роблять роботу ще більш продуктивною, а тонкий і елегантний корпус забезпечує портативність, незважаючи на великий екран.

Для кого підходить

Креативні професіонали (фотографи, дизайнери, відеоредактори)

Розробники, які працюють із ресурсоємними додатками

Усі, хто шукає ноутбук із видатною потужністю та якістю дисплея

Переваги:

Виняткова продуктивність із чипами M3 Pro/Max

Чудовий, високоякісний дисплей

Довгий час автономної роботи

Недоліки:

Висока ціна

Може бути надмірним для повсякденних завдань

Apple MacBook Pro 16 дюймів (фото: PCMag)

Dell XPS 13 2-in-1 (2025) (універсальний ноутбук для будь-яких завдань)

Ціна: 74 999 гривень

Dell XPS 13 2-in-1 вже багато років залишається фаворитом, і в моделі 2025 року він став ще кращим. Якщо вам потрібен ноутбук, що поєднує продуктивність і гнучкість, цей варіант варто розглянути.

Оснащений процесором Intel Core i7 13-го покоління, він забезпечує високу швидкість роботи і відмінні можливості багатозадачності, що робить його ідеальним як для роботи, так і для розваг.

Головна особливість XPS 13 2-in-1 - його універсальність. Завдяки 360-градусному шарніру екран можна перевернути і використовувати в режимі планшета, що ідеально підходить для нотаток, малювання або перегляду медіа. 13,4-дюймовий дисплей InfinityEdge зі співвідношенням сторін 16:10 вирізняється чіткою та яскравою картинкою, забезпечуючи підвищену продуктивність.

Ноутбук також вражає тривалим часом автономної роботи - до 15 годин, а його тонкий і легкий корпус зручно брати з собою. Будь то робота в кафе, ділова поїздка або перегляд фільму в дорозі, XPS 13 підлаштовується під будь-які ваші потреби.

Для кого підходить

Професіоналів, яким потрібні потужність і портативність

Студентів і ділових людей, які цінують гнучкість

Усіх, хто хоче конвертований ноутбук для роботи та розваг

Переваги:

Висока продуктивність у компактному корпусі

Чудовий 13,4-дюймовий дисплей

Відмінний час автономної роботи і портативність

Недоліки:

Немає USB-A портів (тільки USB-C)

Обмежена графічна продуктивність для ігор або важкого відеомонтажу

Dell XPS 13 2-in-1 (фото: CNET)

Microsoft Surface Laptop 5 (2025) (ідеальний вибір для продуктивної роботи та стилю)

Ціна: 29 999 гривень

Microsoft Surface Laptop 5 став незамінним інструментом для тих, хто цінує поєднання продуктивності, дизайну і портативності. Версію 2025 року оснащено новітніми процесорами Intel Core i7 та операційною системою Windows 11, забезпечуючи плавну й ефективну багатозадачність.

Цей ноутбук ідеально підходить для роботи завдяки 13,5-дюймовому дисплею PixelSense, який робить текст і зображення яскравими та деталізованими.

Ключова особливість Surface Laptop 5 - його неймовірно тонкий і преміальний дизайн. Товщина всього 14,5 мм (0,57 дюйма), вага близько 1,27 кг, і його легко носити з собою. Це робить ноутбук ідеальним вибором для студентів, професіоналів і тих, хто часто працює в дорозі.

Батарея забезпечує до 10 годин автономної роботи, що підходить для роботи протягом усього дня - чи то вдома, чи то в офісі, чи то в кафе. Крім того, клавіатура і тачпад Surface Laptop 5 пропонують одне з найкращих вражень від набору тексту на ринку.

Для кого підходить

Професіоналам і студентам, яким потрібен стильний ноутбук, орієнтований на продуктивність

Усім, хто цінує портативність і довгу автономну роботу

Переваги:

Елегантний дизайн і преміальний зовнішній вигляд

Чудова якість клавіатури

Хороша автономність

Недоліки:

Обмежені графічні можливості

Злегка завищена ціна для своїх характеристик

Microsoft Surface Laptop 5 (фото: PCMag)

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 (2025) (найкращий ноутбук для бізнесу)

Ціна: 80 000 гривень

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 заслужив репутацію одного з найкращих бізнес-ноутбуків на ринку, і це цілком виправдано. Цей ноутбук поєднує в собі потужність процесора Intel Core i7 і легендарну клавіатуру Lenovo, створюючи ідеальний пристрій для ділових завдань.

Незалежно від того, чи берете ви участь у нарадах, подорожуєте або працюєте віддалено, 14-дюймовий дисплей і міцний корпус X1 Carbon роблять його ідеальним супутником для професіоналів.

ThinkPad X1 Carbon створений для того, щоб витримувати суворі умови щоденного використання. Він має військовий клас міцності, стійкий до ударів і вкрай надійний.

При вазі всього 1,08 кг його легко носити з собою, не відчуваючи зайвого навантаження. А завдяки акумулятору, що забезпечує до 15 годин автономної роботи, вам не доведеться турбуватися про підзарядку протягом довгих нарад.

Для кого підійде

Ділових професіоналів, яким потрібен надійний і портативний ноутбук

Людей, які часто подорожують по роботі

Користувачів, яким потрібен потужний і довговічний пристрій для щоденних завдань

Переваги:

Міцний і орієнтований на бізнес дизайн

Відмінна клавіатура для продуктивної роботи

Довгий час автономної роботи

Недоліки:

Висока ціна для звичайних користувачів

Може бути надмірним для тих, хто не потребує специфічних бізнес-функцій

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 (фото: PCMag)

ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) (ідеальний ігровий ноутбук)

Ціна: від 49 999 гривень

Якщо ви геймер, то ASUS ROG Zephyrus G14 - один із найкращих ігрових ноутбуків, які можна купити у 2025 році. Оснащений останніми процесорами AMD Ryzen 9 і відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4070, цей ноутбук пропонує виняткову графіку і швидкість, забезпечуючи плавний ігровий процес із частотою оновлення 144 Гц навіть у найвимогливіших іграх.

14-дюймовий QHD дисплей гострий, яскравий і оснащений технологією Adaptive Sync, яка знижує розриви зображення під час динамічних ігрових сесій. При вазі всього 1,6 кг G14 - один із найпортативніших ігрових ноутбуків, що дає змогу брати його із собою куди завгодно.

Батарея, що забезпечує до 12 годин роботи, - приємний сюрприз для ігрового ноутбука, а завдяки тихому вентилятору G14 не заважатиме оточуючим, коли ви не граєте. Незалежно від того, чи є ви випадковим гравцем або ентузіастом кіберспорту, цей ноутбук впорається з будь-яким завданням.

Для кого підійде

Суворим геймерам, яким необхідна топова продуктивність

Контент-мейкерам, яким потрібні потужні характеристики для редагування

Користувачам, які хочуть ігровий ноутбук із хорошою портативністю

Переваги:

Відмінна ігрова продуктивність

Компактний і портативний

Прекрасний дисплей зі швидким часом відгуку

Недоліки:

Висока ціна для користувачів, не зацікавлених в іграх

Час роботи від батареї зменшується при інтенсивних іграх

ASUS ROG Zephyrus G14 (фото: Rock Paper Shotgun)