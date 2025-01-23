5 найкращих ноутбуків 2025 року, які підійдуть для будь-яких цілей: який вибрати

Вибір ідеального ноутбука у 2025 році - завдання непросте, адже технології продовжують розвиватися з неймовірною швидкістю. Виробники пропонують потужні та стильні пристрої для роботи, навчання, творчості та ігор.
Про 5 найкращих ноутбуків, які задовольнять найрізноманітніші потреби, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт ProtechGuides, присвячений технологіям та інноваціям.
Ціна: від 62 999 гривень
Для професіоналів, яким потрібна максимальна продуктивність, MacBook Pro 16 дюймів (2025) - очевидний вибір.
Apple завжди славилася своїми приголомшливими дисплеями та елегантним дизайном, але з останнім оновленням компанія підняла планку на новий рівень.
Оснащений чіпами Apple M3 Pro/Max, цей ноутбук пропонує неперевершену потужність, що ідеально підходить для таких завдань, як відеомонтаж, 3D-рендерінг і розробка програмного забезпечення.
Дисплей Liquid Retina XDR у MacBook Pro заслуговує на окрему увагу. З яскравістю до 1600 ніт і технологією ProMotion, зображення виходить неймовірно чітким, насиченим і плавним.
Незалежно від того, редагуєте ви фотографії, створюєте графіку або дивитеся 4K-контент, екран забезпечує захопливий візуальний досвід.
Автономність також вражає: Apple обіцяє до 22 годин відтворення відео. Сенсорна панель Touch Bar і велика зручна клавіатура роблять роботу ще більш продуктивною, а тонкий і елегантний корпус забезпечує портативність, незважаючи на великий екран.
Для кого підходить
Переваги:
Недоліки:
Apple MacBook Pro 16 дюймів (фото: PCMag)
Ціна: 74 999 гривень
Dell XPS 13 2-in-1 вже багато років залишається фаворитом, і в моделі 2025 року він став ще кращим. Якщо вам потрібен ноутбук, що поєднує продуктивність і гнучкість, цей варіант варто розглянути.
Оснащений процесором Intel Core i7 13-го покоління, він забезпечує високу швидкість роботи і відмінні можливості багатозадачності, що робить його ідеальним як для роботи, так і для розваг.
Головна особливість XPS 13 2-in-1 - його універсальність. Завдяки 360-градусному шарніру екран можна перевернути і використовувати в режимі планшета, що ідеально підходить для нотаток, малювання або перегляду медіа. 13,4-дюймовий дисплей InfinityEdge зі співвідношенням сторін 16:10 вирізняється чіткою та яскравою картинкою, забезпечуючи підвищену продуктивність.
Ноутбук також вражає тривалим часом автономної роботи - до 15 годин, а його тонкий і легкий корпус зручно брати з собою. Будь то робота в кафе, ділова поїздка або перегляд фільму в дорозі, XPS 13 підлаштовується під будь-які ваші потреби.
Для кого підходить
Переваги:
Недоліки:
Dell XPS 13 2-in-1 (фото: CNET)
Ціна: 29 999 гривень
Microsoft Surface Laptop 5 став незамінним інструментом для тих, хто цінує поєднання продуктивності, дизайну і портативності. Версію 2025 року оснащено новітніми процесорами Intel Core i7 та операційною системою Windows 11, забезпечуючи плавну й ефективну багатозадачність.
Цей ноутбук ідеально підходить для роботи завдяки 13,5-дюймовому дисплею PixelSense, який робить текст і зображення яскравими та деталізованими.
Ключова особливість Surface Laptop 5 - його неймовірно тонкий і преміальний дизайн. Товщина всього 14,5 мм (0,57 дюйма), вага близько 1,27 кг, і його легко носити з собою. Це робить ноутбук ідеальним вибором для студентів, професіоналів і тих, хто часто працює в дорозі.
Батарея забезпечує до 10 годин автономної роботи, що підходить для роботи протягом усього дня - чи то вдома, чи то в офісі, чи то в кафе. Крім того, клавіатура і тачпад Surface Laptop 5 пропонують одне з найкращих вражень від набору тексту на ринку.
Для кого підходить
Переваги:
Недоліки:
Microsoft Surface Laptop 5 (фото: PCMag)
Ціна: 80 000 гривень
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 заслужив репутацію одного з найкращих бізнес-ноутбуків на ринку, і це цілком виправдано. Цей ноутбук поєднує в собі потужність процесора Intel Core i7 і легендарну клавіатуру Lenovo, створюючи ідеальний пристрій для ділових завдань.
Незалежно від того, чи берете ви участь у нарадах, подорожуєте або працюєте віддалено, 14-дюймовий дисплей і міцний корпус X1 Carbon роблять його ідеальним супутником для професіоналів.
ThinkPad X1 Carbon створений для того, щоб витримувати суворі умови щоденного використання. Він має військовий клас міцності, стійкий до ударів і вкрай надійний.
При вазі всього 1,08 кг його легко носити з собою, не відчуваючи зайвого навантаження. А завдяки акумулятору, що забезпечує до 15 годин автономної роботи, вам не доведеться турбуватися про підзарядку протягом довгих нарад.
Для кого підійде
Переваги:
Недоліки:
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 (фото: PCMag)
Ціна: від 49 999 гривень
Якщо ви геймер, то ASUS ROG Zephyrus G14 - один із найкращих ігрових ноутбуків, які можна купити у 2025 році. Оснащений останніми процесорами AMD Ryzen 9 і відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4070, цей ноутбук пропонує виняткову графіку і швидкість, забезпечуючи плавний ігровий процес із частотою оновлення 144 Гц навіть у найвимогливіших іграх.
14-дюймовий QHD дисплей гострий, яскравий і оснащений технологією Adaptive Sync, яка знижує розриви зображення під час динамічних ігрових сесій. При вазі всього 1,6 кг G14 - один із найпортативніших ігрових ноутбуків, що дає змогу брати його із собою куди завгодно.
Батарея, що забезпечує до 12 годин роботи, - приємний сюрприз для ігрового ноутбука, а завдяки тихому вентилятору G14 не заважатиме оточуючим, коли ви не граєте. Незалежно від того, чи є ви випадковим гравцем або ентузіастом кіберспорту, цей ноутбук впорається з будь-яким завданням.
Для кого підійде
Переваги:
Недоліки:
ASUS ROG Zephyrus G14 (фото: Rock Paper Shotgun)
Нагадаємо, що Lenovo створює перший у світі ноутбук з унікальним екраном.
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