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5 найкращих ноутбуків 2025 року, які підійдуть для будь-яких цілей: який вибрати

Найкращі ноутбуки для різних завдань (фото: Pixabay)
Автор: Павло Колеснік

Вибір ідеального ноутбука у 2025 році - завдання непросте, адже технології продовжують розвиватися з неймовірною швидкістю. Виробники пропонують потужні та стильні пристрої для роботи, навчання, творчості та ігор.

Про 5 найкращих ноутбуків, які задовольнять найрізноманітніші потреби, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт ProtechGuides, присвячений технологіям та інноваціям.

Apple MacBook Pro 16 дюймів (2025) (потужний інструмент для креативників)

Ціна: від 62 999 гривень

Для професіоналів, яким потрібна максимальна продуктивність, MacBook Pro 16 дюймів (2025) - очевидний вибір.

Apple завжди славилася своїми приголомшливими дисплеями та елегантним дизайном, але з останнім оновленням компанія підняла планку на новий рівень.

Оснащений чіпами Apple M3 Pro/Max, цей ноутбук пропонує неперевершену потужність, що ідеально підходить для таких завдань, як відеомонтаж, 3D-рендерінг і розробка програмного забезпечення.

Дисплей Liquid Retina XDR у MacBook Pro заслуговує на окрему увагу. З яскравістю до 1600 ніт і технологією ProMotion, зображення виходить неймовірно чітким, насиченим і плавним.

Незалежно від того, редагуєте ви фотографії, створюєте графіку або дивитеся 4K-контент, екран забезпечує захопливий візуальний досвід.

Автономність також вражає: Apple обіцяє до 22 годин відтворення відео. Сенсорна панель Touch Bar і велика зручна клавіатура роблять роботу ще більш продуктивною, а тонкий і елегантний корпус забезпечує портативність, незважаючи на великий екран.

Для кого підходить

  • Креативні професіонали (фотографи, дизайнери, відеоредактори)
  • Розробники, які працюють із ресурсоємними додатками
  • Усі, хто шукає ноутбук із видатною потужністю та якістю дисплея

Переваги:

  • Виняткова продуктивність із чипами M3 Pro/Max
  • Чудовий, високоякісний дисплей
  • Довгий час автономної роботи

Недоліки:

  • Висока ціна
  • Може бути надмірним для повсякденних завдань

Apple MacBook Pro 16 дюймів (фото: PCMag)

Dell XPS 13 2-in-1 (2025) (універсальний ноутбук для будь-яких завдань)

Ціна: 74 999 гривень

Dell XPS 13 2-in-1 вже багато років залишається фаворитом, і в моделі 2025 року він став ще кращим. Якщо вам потрібен ноутбук, що поєднує продуктивність і гнучкість, цей варіант варто розглянути.

Оснащений процесором Intel Core i7 13-го покоління, він забезпечує високу швидкість роботи і відмінні можливості багатозадачності, що робить його ідеальним як для роботи, так і для розваг.

Головна особливість XPS 13 2-in-1 - його універсальність. Завдяки 360-градусному шарніру екран можна перевернути і використовувати в режимі планшета, що ідеально підходить для нотаток, малювання або перегляду медіа. 13,4-дюймовий дисплей InfinityEdge зі співвідношенням сторін 16:10 вирізняється чіткою та яскравою картинкою, забезпечуючи підвищену продуктивність.

Ноутбук також вражає тривалим часом автономної роботи - до 15 годин, а його тонкий і легкий корпус зручно брати з собою. Будь то робота в кафе, ділова поїздка або перегляд фільму в дорозі, XPS 13 підлаштовується під будь-які ваші потреби.

Для кого підходить

  • Професіоналів, яким потрібні потужність і портативність
  • Студентів і ділових людей, які цінують гнучкість
  • Усіх, хто хоче конвертований ноутбук для роботи та розваг

Переваги:

  • Висока продуктивність у компактному корпусі
  • Чудовий 13,4-дюймовий дисплей
  • Відмінний час автономної роботи і портативність

Недоліки:

  • Немає USB-A портів (тільки USB-C)
  • Обмежена графічна продуктивність для ігор або важкого відеомонтажу

Dell XPS 13 2-in-1 (фото: CNET)

Microsoft Surface Laptop 5 (2025) (ідеальний вибір для продуктивної роботи та стилю)

Ціна: 29 999 гривень

Microsoft Surface Laptop 5 став незамінним інструментом для тих, хто цінує поєднання продуктивності, дизайну і портативності. Версію 2025 року оснащено новітніми процесорами Intel Core i7 та операційною системою Windows 11, забезпечуючи плавну й ефективну багатозадачність.

Цей ноутбук ідеально підходить для роботи завдяки 13,5-дюймовому дисплею PixelSense, який робить текст і зображення яскравими та деталізованими.

Ключова особливість Surface Laptop 5 - його неймовірно тонкий і преміальний дизайн. Товщина всього 14,5 мм (0,57 дюйма), вага близько 1,27 кг, і його легко носити з собою. Це робить ноутбук ідеальним вибором для студентів, професіоналів і тих, хто часто працює в дорозі.

Батарея забезпечує до 10 годин автономної роботи, що підходить для роботи протягом усього дня - чи то вдома, чи то в офісі, чи то в кафе. Крім того, клавіатура і тачпад Surface Laptop 5 пропонують одне з найкращих вражень від набору тексту на ринку.

Для кого підходить

  • Професіоналам і студентам, яким потрібен стильний ноутбук, орієнтований на продуктивність
  • Усім, хто цінує портативність і довгу автономну роботу

Переваги:

  • Елегантний дизайн і преміальний зовнішній вигляд
  • Чудова якість клавіатури
  • Хороша автономність

Недоліки:

  • Обмежені графічні можливості
  • Злегка завищена ціна для своїх характеристик

Microsoft Surface Laptop 5 (фото: PCMag)

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 (2025) (найкращий ноутбук для бізнесу)

Ціна: 80 000 гривень

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 заслужив репутацію одного з найкращих бізнес-ноутбуків на ринку, і це цілком виправдано. Цей ноутбук поєднує в собі потужність процесора Intel Core i7 і легендарну клавіатуру Lenovo, створюючи ідеальний пристрій для ділових завдань.

Незалежно від того, чи берете ви участь у нарадах, подорожуєте або працюєте віддалено, 14-дюймовий дисплей і міцний корпус X1 Carbon роблять його ідеальним супутником для професіоналів.

ThinkPad X1 Carbon створений для того, щоб витримувати суворі умови щоденного використання. Він має військовий клас міцності, стійкий до ударів і вкрай надійний.

При вазі всього 1,08 кг його легко носити з собою, не відчуваючи зайвого навантаження. А завдяки акумулятору, що забезпечує до 15 годин автономної роботи, вам не доведеться турбуватися про підзарядку протягом довгих нарад.

Для кого підійде

  • Ділових професіоналів, яким потрібен надійний і портативний ноутбук
  • Людей, які часто подорожують по роботі
  • Користувачів, яким потрібен потужний і довговічний пристрій для щоденних завдань

Переваги:

  • Міцний і орієнтований на бізнес дизайн
  • Відмінна клавіатура для продуктивної роботи
  • Довгий час автономної роботи

Недоліки:

  • Висока ціна для звичайних користувачів
  • Може бути надмірним для тих, хто не потребує специфічних бізнес-функцій

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 (фото: PCMag)

ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) (ідеальний ігровий ноутбук)

Ціна: від 49 999 гривень

Якщо ви геймер, то ASUS ROG Zephyrus G14 - один із найкращих ігрових ноутбуків, які можна купити у 2025 році. Оснащений останніми процесорами AMD Ryzen 9 і відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4070, цей ноутбук пропонує виняткову графіку і швидкість, забезпечуючи плавний ігровий процес із частотою оновлення 144 Гц навіть у найвимогливіших іграх.

14-дюймовий QHD дисплей гострий, яскравий і оснащений технологією Adaptive Sync, яка знижує розриви зображення під час динамічних ігрових сесій. При вазі всього 1,6 кг G14 - один із найпортативніших ігрових ноутбуків, що дає змогу брати його із собою куди завгодно.

Батарея, що забезпечує до 12 годин роботи, - приємний сюрприз для ігрового ноутбука, а завдяки тихому вентилятору G14 не заважатиме оточуючим, коли ви не граєте. Незалежно від того, чи є ви випадковим гравцем або ентузіастом кіберспорту, цей ноутбук впорається з будь-яким завданням.

Для кого підійде

  • Суворим геймерам, яким необхідна топова продуктивність
  • Контент-мейкерам, яким потрібні потужні характеристики для редагування
  • Користувачам, які хочуть ігровий ноутбук із хорошою портативністю

Переваги:

  • Відмінна ігрова продуктивність
  • Компактний і портативний
  • Прекрасний дисплей зі швидким часом відгуку

Недоліки:

  • Висока ціна для користувачів, не зацікавлених в іграх
  • Час роботи від батареї зменшується при інтенсивних іграх

ASUS ROG Zephyrus G14 (фото: Rock Paper Shotgun)

Нагадаємо, що Lenovo створює перший у світі ноутбук з унікальним екраном.

А ще у нас є матеріал про те, як довго може прослужити ваш ноутбук і коли варто задуматися про його заміну.

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