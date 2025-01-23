5 лучших ноутбуков 2025 года, которые подойдут для любых целей: какой выбрать

Apple MacBook Pro 16 дюймов (2025) (мощный инструмент для креативщиков)

Цена: от 62 999 гривен

Для профессионалов, которым требуется максимальная производительность, MacBook Pro 16 дюймов (2025) - очевидный выбор.

Apple всегда славилась своими потрясающими дисплеями и элегантным дизайном, но с последним обновлением компания подняла планку на новый уровень.

Оснащенный чипами Apple M3 Pro/Max, этот ноутбук предлагает непревзойденную мощность, идеально подходя для таких задач, как видеомонтаж, 3D-рендеринг и разработка программного обеспечения.

Дисплей Liquid Retina XDR в MacBook Pro заслуживает отдельного внимания. С яркостью до 1600 нит и технологией ProMotion, изображение получается невероятно четким, насыщенным и плавным.

Независимо от того, редактируете ли вы фотографии, создаете графику или смотрите 4K-контент, экран обеспечивает захватывающий визуальный опыт.

Автономность также впечатляет: Apple обещает до 22 часов воспроизведения видео. Сенсорная панель Touch Bar и большая удобная клавиатура делают работу еще более продуктивной, а тонкий и элегантный корпус обеспечивает портативность, несмотря на крупный экран.

Для кого подходит

Креативные профессионалы (фотографы, дизайнеры, видеоредакторы)

Разработчики, работающие с ресурсоемкими приложениями

Все, кто ищет ноутбук с выдающейся мощностью и качеством дисплея

Преимущества:

Исключительная производительность с чипами M3 Pro/Max

Превосходный, высококачественный дисплей

Долгое время автономной работы

Недостатки:

Высокая цена

Может быть избыточным для повседневных задач

Apple MacBook Pro 16 дюймов (фото: PCMag)

Dell XPS 13 2-in-1 (2025) (универсальный ноутбук для любых задач)

Цена: 74 999 гривен

Dell XPS 13 2-in-1 уже многие годы остается фаворитом, и в модели 2025 года он стал еще лучше. Если вам нужен ноутбук, сочетающий производительность и гибкость, этот вариант стоит рассмотреть.

Оснащенный процессором Intel Core i7 13-го поколения, он обеспечивает высокую скорость работы и отличные возможности многозадачности, что делает его идеальным как для работы, так и для развлечений.

Главная особенность XPS 13 2-in-1 - его универсальность. Благодаря 360-градусному шарниру экран можно перевернуть и использовать в режиме планшета, что идеально подходит для заметок, рисования или просмотра медиа. 13,4-дюймовый дисплей InfinityEdge с соотношением сторон 16:10 отличается четкой и яркой картинкой, обеспечивая повышенную продуктивность.

Ноутбук также впечатляет длительным временем автономной работы - до 15 часов, а его тонкий и легкий корпус удобно брать с собой. Будь то работа в кафе, деловая поездка или просмотр фильма в дороге, XPS 13 подстраивается под любые ваши нужды.

Для кого подходит

Профессионалов, которым нужны мощность и портативность

Студентов и деловых людей, ценящих гибкость

Всех, кто хочет конвертируемый ноутбук для работы и развлечений

Преимущества:

Высокая производительность в компактном корпусе

Великолепный 13,4-дюймовый дисплей

Отличное время автономной работы и портативность

Недостатки:

Нет USB-A портов (только USB-C)

Ограниченная графическая производительность для игр или тяжелого видеомонтажа

Dell XPS 13 2-in-1 (фото: CNET)

Microsoft Surface Laptop 5 (2025) (идеальный выбор для продуктивной работы и стиля)

Цена: 29 999 гривен

Microsoft Surface Laptop 5 стал незаменимым инструментом для тех, кто ценит сочетание производительности, дизайна и портативности. Версия 2025 года оснащена новейшими процессорами Intel Core i7 и операционной системой Windows 11, обеспечивая плавную и эффективную многозадачность.

Этот ноутбук идеально подходит для работы благодаря 13,5-дюймовому дисплею PixelSense, который делает текст и изображения яркими и детализированными.

Ключевая особенность Surface Laptop 5 - его невероятно тонкий и премиальный дизайн. Толщина всего 14,5 мм (0,57 дюйма), вес около 1,27 кг, и его легко носить с собой. Это делает ноутбук идеальным выбором для студентов, профессионалов и тех, кто часто работает в дороге.

Батарея обеспечивает до 10 часов автономной работы, что подходит для работы в течение всего дня - будь то дома, в офисе или в кафе. Кроме того, клавиатура и тачпад Surface Laptop 5 предлагают одно из лучших впечатлений от набора текста на рынке.

Для кого подходит

Профессионалов и студентов, которым нужен стильный ноутбук, ориентированный на продуктивность

Всех, кто ценит портативность и долгую автономную работу

Преимущества:

Элегантный дизайн и премиальный внешний вид

Превосходное качество клавиатуры

Хорошая автономность

Недостатки:

Ограниченные графические возможности

Слегка завышенная цена для своих характеристик

Microsoft Surface Laptop 5 (фото: PCMag)

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 (2025) (лучший ноутбук для бизнеса)

Цена: 80 000 гривен

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 заслужил репутацию одного из лучших бизнес-ноутбуков на рынке, и это вполне оправдано. Этот ноутбук сочетает в себе мощность процессора Intel Core i7 и легендарную клавиатуру Lenovo, создавая идеальное устройство для деловых задач.

Независимо от того, участвуете ли вы в совещаниях, путешествуете или работаете удаленно, 14-дюймовый дисплей и прочный корпус X1 Carbon делают его идеальным спутником для профессионалов.

ThinkPad X1 Carbon создан для того, чтобы выдерживать суровые условия ежедневного использования. Он обладает военным классом прочности, устойчив к ударам и крайне надежен.

При весе всего 1,08 кг его легко носить с собой, не чувствуя лишней нагрузки. А благодаря аккумулятору, обеспечивающему до 15 часов автономной работы, вам не придется беспокоиться о подзарядке в течение долгих совещаний.

Для кого подойдет

Деловых профессионалов, которым нужен надежный и портативный ноутбук

Людей, часто путешествующих по работе

Пользователей, которым требуется мощное и долговечное устройство для ежедневных задач

Преимущества:

Прочный и ориентированный на бизнес дизайн

Отличная клавиатура для продуктивной работы

Долгое время автономной работы

Недостатки:

Высокая цена для обычных пользователей

Может быть избыточным для тех, кто не нуждается в специфичных бизнес-функциях

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 (фото: PCMag)

ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) (идеальный игровой ноутбук)

Цена: от 49 999 гривен

Если вы геймер, то ASUS ROG Zephyrus G14 - один из лучших игровых ноутбуков, которые можно купить в 2025 году. Оснащенный последними процессорами AMD Ryzen 9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070, этот ноутбук предлагает исключительную графику и скорость, обеспечивая плавный игровой процесс с частотой обновления 144 Гц даже в самых требовательных играх.

14-дюймовый QHD дисплей острый, яркий и оснащен технологией Adaptive Sync, которая снижает разрывы изображения во время динамичных игровых сессий. При весе всего 1,6 кг G14 - один из самых портативных игровых ноутбуков, что позволяет брать его с собой куда угодно.

Батарея, обеспечивающая до 12 часов работы, - приятный сюрприз для игрового ноутбука, а благодаря тихому вентилятору G14 не будет мешать окружающим, когда вы не играете. Независимо от того, являетесь ли вы случайным игроком или энтузиастом киберспорта, этот ноутбук справится с любой задачей.

Для кого подойдет

Строгим геймерам, которым необходима топовая производительность

Контент-мейкерам, которым нужны мощные характеристики для редактирования

Пользователям, которые хотят игровой ноутбук с хорошей портативностью

Преимущества:

Отличная игровая производительность

Компактный и портативный

Прекрасный дисплей с быстрым временем отклика

Недостатки:

Высокая цена для пользователей, не заинтересованных в играх

Время работы от батареи уменьшается при интенсивных играх

ASUS ROG Zephyrus G14 (фото: Rock Paper Shotgun)