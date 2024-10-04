5 найкращих напоїв на сніданок, які спалюють жир на животі

Який сніданок найкращий для схуднення?

Дієтолог Емі Гудсон пояснила, що поживний сніданок із високим вмістом клітковини, вуглеводів і білків допомагає активізувати ваш метаболізм після нічного голодування.

Цей процес, званий термічним ефектом їжі (TEF), передбачає витрати енергії на травлення та засвоєння поживних речовин. Хороший сніданок, особливо з високим вмістом білка, може підвищити швидкість метаболізму та сприяти спалюванню жиру протягом дня.

У випадку, якщо ви пропускаєте сніданок - пізніше протягом дня ви можете відчувати сильніший голод і будете потребувати висококалорійної, жирної та солодкої їжі.

5 найкращих напоїв, які спалюють жир

1. Зелений чай

Налийте собі чашку теплого зеленого чаю. Він насичений епігалокатехінгалатом (EGCG), який, як відомо, прискорює метаболізм і запускає процес спалювання жиру, особливо під час тренувань.

Кофеїн у зеленому чаї також забезпечує легкий стимулюючий ефект, ще більше збільшуючи спалювання калорій. Дослідження показують, що поєднання EGCG і кофеїну може допомогти розщепити]накопичений жир, особливо на животі.

Зелений чай запускає метаболізм (Скриншот)

2. Яблучний оцет

Оцтова кислота є основним інгредієнтом яблучного оцту. Вона знижує рівень інсуліну та прискорює метаболізм, що зменшує накопичення жиру. Дослідження показують, що оцтова кислота може допомогти зменшити накопичення жиру на животі та пригнічувати апетит.

Оцет також може покращити травлення та зменшити здуття живота, надаючи більш плоский вигляд живота, покращуючи загальний стан здоров’я кишечника.

3. Кава

Чашка кави на день може вберегти від жиру на животі. Річ у тому, що кофеїн прискорює ваш метаболізм і спалює жир. Ранкова чашка напою також пробуджує вашу нервову систему, яка повідомляє вашим жировим клітинам, що настав час розщеплювати жир.

"Дослідження показують, що кофеїн може збільшити витрати енергії та окислення жиру, особливо у худих людей, що робить його чудовим ранковим напоєм для втрати жиру", - сказала дієтолог.

Кава значно підвищує метаболізм (фото: freepik.com)

4. Імбирний чай

Імбир має термогенні властивості, а це означає, що він підвищує температуру тіла, що, у свою чергу, збільшує кількість спалених калорій.

Гінгерол, активна сполука імбиру, також допомагає покращити травлення, зменшити почуття голоду та покращити обмін речовин. Дослідження, опубліковане в журналі "Метаболізм", показало, що вживання імбирного чаю підвищує відчуття ситості та допомагає організму ефективніше спалювати калорії.

5. Протеїновий коктейль

Протеїнові коктейлі чудові, тому що вони ситні та смачні.

"Ранковий протеїновий коктейль, виготовлений із сироваткового або рослинного білка, може допомогти прискорити метаболізм завдяки термічному ефекту їжі", - каже Гудсон.

Насичення білком першим ділом, коли ви прокидаєтеся, може зменшити тягу до солодкого, досягти цільової втрати жиру та допомогти зберегти м’язи. Це всі необхідні інгредієнти, коли мова заходить про розтоплювання жиру на животі.

Протеїновий коктейль забезпечить вас білком (Скриншот)