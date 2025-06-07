5 найкорисніших овочів та фруктів початку літа: їх обовʼязково треба додати в раціон

Чому сезонні продукти - це найкращий вибір?

Сезонні овочі та фрукти мають низку незаперечних переваг над тими, що доступні цілий рік:

Максимум поживних речовин: Вони зібрані на піку зрілості, коли вміст вітамінів, мінералів та антиоксидантів є найвищим.

Вони зібрані на піку зрілості, коли вміст вітамінів, мінералів та антиоксидантів є найвищим. Свіжість та смак: Сезонні продукти смачніші, ароматніші та привабливіші.

Сезонні продукти смачніші, ароматніші та привабливіші. Відсутність хімії: Зазвичай вирощуються з меншою кількістю пестицидів та без необхідності транспортування на великі відстані, що зменшує потребу у консервантах.

Зазвичай вирощуються з меншою кількістю пестицидів та без необхідності транспортування на великі відстані, що зменшує потребу у консервантах. Економічність: Часто коштують дешевше.

Саме на початку літа природа дарує нам справжній "суперфуд", який варто інтегрувати в щоденний раціон.

ТОП-5 овочів та фруктів початку літа для вашого здоров'я:

Полуниця

Ця ароматна ягода - справжній скарб. Вона є надзвичайно багатим джерелом вітаміну С (більше, ніж у цитрусових!), який є потужним антиоксидантом, зміцнює імунітет та сприяє виробленню колагену для здорової шкіри. Полуниця також містить антоціани (які надають їй червоного кольору) – сильні антиоксиданти, що борються із запаленням та захищають клітини від пошкоджень. У ній багато клітковини, що покращує травлення, та фолієвої кислоти.

Як вживати: Свіжа, у смузі, з йогуртом, у салатах, як легкий десерт.

Молода капуста (білокачанна, пекінська, броколі)

Капуста - це не просто овоч, а "аптека на городі". Молода капуста легше засвоюється, ніж зріла. Вона багата на вітаміни К, С, В6, а також містить сульфорафан – потужний антиканцероген, що бореться з вільними радикалами. Клітковина, що міститься в капусті, відіграє ключову роль у здоров'ї кишківника, покращуючи травлення та підтримуючи мікрофлору. Молода броколі також є чудовим джерелом антиоксидантів.

Свіжі салати, легкі супи, тушкована, приготована на пару.

Редиска

Ці хрумкі червоні коренеплоди - не лише смачний додаток до салату, а й джерело користі. Редиска містить багато вітаміну С, який підтримує імунітет, а також калій, що важливий для серцево-судинної системи. Вона має легкий сечогінний ефект, допомагаючи виводити зайву рідину з організму. Гіркий присмак надають гірчичні олії, що сприяють покращенню травлення та мають антибактеріальні властивості.

Як вживати: У салатах, як окремий перекус, з зеленню.

Черешня

Соковита черешня - не тільки улюблені літні ласощі, а й справжній суперфуд. Вона багата на антоціани та мелатонін. Антоціани надають їй темного кольору та діють як потужні антиоксиданти, що зменшують запалення в організмі та можуть полегшувати біль при артриті. Мелатонін, відомий як "гормон сну", допомагає покращити якість сну. Черешня також містить клітковину та вітамін С.

Як вживати: Свіжа, як перекус, у десертах, смузі.

Шпинат

Шпинат - це зелений листковий овоч, який часто називають "королем зелені" через його неймовірні властивості. Він є джерелом вітамінів К, А, С, фолієвої кислоти, заліза, магнію та калію. Вітамін К необхідний для здоров'я кісток та згортання крові, вітамін А – для зору та імунітету, залізо – для запобігання анемії. Антиоксиданти, такі як лютеїн та зеаксантин, захищають очі від вікових змін.

Як вживати: Додавати у салати, смузі, яєчню, супи, тушковані страви. Його нейтральний смак робить його ідеальним доповненням майже до будь-якої страви.