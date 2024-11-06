5 самых громких скандалов на выборах президентов США

История президентских выборов в США насчитывает более двух веков, и за это время произошло немало скандальных и необычных событий, повлиявших на политику страны и общественное мнение. Какие самые громкие скандалы случались на выборах президентов США?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти самых памятных эпизодах, всколыхнувших американское общество и до сих пор обсуждаемых в политических и исторических кругах.

Тайное соглашение 1824: "коррупционная договоренность" и выборы в Палате представителей

На выборах 1824 года ни один из кандидатов - Джон Квинси Адамс, Эндрю Джексон, Генри Клей и Уильям Кроуфорд - не получил большинства голосов, что повлекло за собой беспрецедентную ситуацию.

Согласно Конституции, решение было передано в Палату представителей, которая должна была избрать президента из трех лидеров, исключив Генри Клея. Однако Клей, как спикер Палаты представителей, использовал свое влияние в пользу Джона Куинси Адамса.

После победы Адамса Клей получил должность госсекретаря, что вызвало обвинение в "коррупционной договоренности". Проигравший выборы Эндрю Джексон назвал это заговором, а разочарованные избиратели долго обсуждали этот случай как одну из первых попыток манипулирования властью на самом высоком уровне.

Президент Джон Адамс на монете в 1 доллар (фото: Википедия)

Выборы 1876: комиссия и спорные результаты в трех штатах

В 1876 году выборы между республиканцем Ратерфордом Хейсом и демократом Самуэлем Тилденом завершились настоящей политической драмой. Тилден победил по количеству голосов, но окончательный результат решали спорные результаты во Флориде, Луизиане и Южной Каролине.

Для их рассмотрения была создана специальная комиссия, в конце концов присудившая победу Хейсу, хотя Тилден уже одержал большинство голосов. Этот спорный результат получил название "Большого компромисса": демократы согласились на победу Хейса, а республиканцы обещали вывести федеральные войска из южных штатов, что фактически завершило период Реконструкции.

Этот случай подчеркнул необходимость реформирования избирательной системы и оставил неприятный отпечаток в памяти избирателей на долгие годы.

19-й президент США Ратерфорд Хейс (фото: Википедия)

"Грязные трюки" Никсона в 1972 году: Уотергейтский скандал

Президент Ричард Никсон и его администрация стали фигурантами одного из величайших политических скандалов в истории США - Уотергейтского.

В 1972 году пять человек были арестованы за попытку проникнуть в штаб Демократической партии в гостинице "Уотергейт". Расследование разоблачило шокирующие факты: оказалось, что Никсон и его окружение санкционировали прослушивание и шпионаж против политических оппонентов.

После раскрытия скандала Никсон был вынужден уйти в отставку, став первым президентом США, добровольно покинувшим свой пост. Уотергейт потряс нацию, породив глубокое недоверие правительству и усилив требования к прозрачности в политике.

Отель "Уотергейт" (фото: Википедия)

Выборы 2000: подсчет голосов во Флориде и дело в Верховном суде

Президентские выборы 2000 года между Джорджем Бушем-младшим и Альбертом Гором также вошли в историю из-за беспрецедентного спора по подсчету голосов.

После первоначального подсчета в штате Флорида разница между кандидатами была настолько мала, что был инициирован повторный пересчет голосов. Спор продолжался несколько недель, пока дело не дошло до Верховного суда США, постановившего прекратить перерасчет, фактически отдав победу Бушу.

Эта ситуация вызвала массовое недовольство и многочисленные споры по поводу необходимости пересмотра избирательного процесса. Многие избиратели считали, что результат был определен не вполне демократическим путем, и события 2000 до сих пор остаются одними из самых обсуждаемых в истории американской политики.

Джордж Буш-младший (фото: Википедия)

Выборы 2016: вмешательство России и кибератаки

Выборы 2016 между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон стали одними из самых напряженных в новейшей истории США. Вскоре после выборов началось расследование о возможном вмешательстве России в избирательный процесс.

Обвинения включали кибератаки, взлом электронной почты Демократической партии и распространение дезинформации в социальных сетях. Специальный советник Роберт Мюллер провел расследование, в ходе которого было установлено, что вмешательство было, хотя и не было доказано сговора между Трампом и Россией.

Эти события вызвали глубокий кризис доверия в обществе и подчеркнули необходимость усилить защиту выборов и противодействие кибератакам, оставив значительный след в политической жизни США.

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон на выборах 2016 года (фото: Википедия)