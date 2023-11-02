5 найбільш трендових фасонів пальто 2023-2024. А який подобається вам? (фотоприклади)

Шарф-накидка в комплекті

Почнімо з найбільш незвичайного тренду цього сезону - пальто з шарфом-накидкою. Фактично це стилізований під шарф комір, який додатково захищає від вітру чи дощу, наприклад.

Крім того, такий фасон додасть вашому образу багатошаровості, яка також на піку популярності. Тому виходить, що одним елементом гардероба ви підкреслюєте відразу дві модних тенденції.

Пальто з шарфом-накидкою (фото: elle.ua)

Дафлкот

Це дещо видозмінений фасон, проте досить близький до знайомого нам. Дафлкот - пряме однобортне пальто з масивним капюшоном і застібками на довгих петлях. Прообразом дафлкота можна вважати британську уніформу кінця ХІХ століття.

Саме через це дафлкоти спочатку носили лише чоловіки, проте згодом вони вільно перекочували в жіночий гардероб.

Чоловічий і жіночий дафлкот (фото: elle.ua, pinterest.com)

Картатий стиль

Вирізнятися серед класичних бежевих чи чорних пальто вам допоможе велика клітинка. Ідеально, якщо ви віддасте перевагу яскравим сміливим кольорам. Проте нейтральні відтінки також чудово впораються зі своєю роллю.

Але водночас не переборщіть із принтами. Якщо у вашому образі вже є клітинка, решту одягу краще обирати нейтрального дизайну.

Картате пальто (фото: pinterest.com)

Максі

Ця довжина стала трендовою за останні кілька сезонів, тому використання її в пальто - не виняток. Найбільш актуальні моделі - це саме ті, які дістають до підлоги.

При цьому ви можете одягати речі будь-якої довжини з таким об'ємним верхом. Таке поєднання буде мати дуже стильний вигляд.

Пальто довжини максі (фото: pinterest.com)

Об'ємні плечі - тренд

Як бачимо, масивність та об'єм присутні всюди, тому й крій пальто з об'ємними плечима входить у п'ятірку найбільш популярних. Ба більше - чим об'ємніші плечі, тим краще.

Як і в попередньому варіанті, під масивний верх можна обирати тонкий, легкий і цупкий низ, щоб зробити образ гармонійним і збалансованим.

Пальто з об'ємними плечима (фото: elle.ua)