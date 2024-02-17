5 надійних сортів огірків, які коштують "копійки" та завалюють врожаєм

Починається період розсади та висадки рослин у відкритий ґрунт. І саме час підібрати врожайні сорти огірків для теплиць, адже кожен городник хоче отримати величезний урожай і не хвилюватися, що вся праця піде на смарку через хвороби.

5 сортів огірків з величезним урожаєм - невибагливі та стійкі

Арктика - гібридний сорт огірків, стійких до борошнистої роси, тютюнової мозаїки, павутинного кліща та попелиці. Арктику можна сіяти як у відкритому ґрунті, так і в плівкових теплицях. Плоди будуть з м'якоттю без порожнеч, смачними та з яскраво-зеленою шкіркою

- гібридний сорт огірків, стійких до борошнистої роси, тютюнової мозаїки, павутинного кліща та попелиці. Арктику можна сіяти як у відкритому ґрунті, так і в плівкових теплицях. Плоди будуть з м'якоттю без порожнеч, смачними та з яскраво-зеленою шкіркою Беттіна - стійкий самозапильний сорт. Огірки не бояться слабкого освітлення та низьких температур, дають ранній урожай, стійкий до борошнистої роси, пероноспорозу, кладоспоріозу.

- стійкий самозапильний сорт. Огірки не бояться слабкого освітлення та низьких температур, дають ранній урожай, стійкий до борошнистої роси, пероноспорозу, кладоспоріозу. Директор - невибагливий сорт, який не боїться поширених хвороб та шкідників. Плоди будуть великими та соковитими, без порожнеч., відмінно підходять для засолювання, маринування та транспортування.

- невибагливий сорт, який не боїться поширених хвороб та шкідників. Плоди будуть великими та соковитими, без порожнеч., відмінно підходять для засолювання, маринування та транспортування. Кураж - цей ранній і самозапильний сорт дає солодкі та хрусткі огірки. Плоди не бояться основних хвороб, ростуть довгими та в'яжуться пучками.

- цей ранній і самозапильний сорт дає солодкі та хрусткі огірки. Плоди не бояться основних хвороб, ростуть довгими та в'яжуться пучками. Доломіт - голландський сорт дає надранній урожай. Огірки будуть хрусткими та солодкими, вони не бояться вірусів та кладоспоріозу.

Вибір насіння огірків для теплиці - важливі моменти

При виборі сортів огірків для теплиці важливо враховувати клімат. Якщо ви живете в регіоні, де влітку дуже спекотно, слід обрати сорт, стійкий до спеки. Якщо ви живете там, де прохолодно навіть влітку, вам слід обрати стійкий до холоду сорт.

Крім того, вам варто заздалегідь подумати, як ви хочете використовувати огірки. Якщо ви бажаєте їх маринувати - обирайте сорт, який добре підходить саме для цього. Якщо ви хочете їсти огірки свіжими, варто обрати сорт зі смачною шкіркою та м'якоттю без кісточок.