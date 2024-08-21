5 мультиків з глибоким змістом, які треба встигнути подивитися з дітьми перед школою

Кінець серпня - найкращий час, щоб насолодитися останніми літніми днями та більше часу провести з дітьми перед початком нового навчального року. Як правило, багато хто чергує різноманітні активності з переглядом фільмів на дозвіллі.

"ВОЛЛ·І" (2008)

Мультфільм розповідає про пригоди маленького робота-прибиральника ВОЛЛ-І, який залишився очищати від сміття планету Земля, давно покинуту людьми на комічному лайнері "Аксіома". Він закохується в іншого робота - ЄВУ, яка була надіслана на Землю з метою знайти на ній ознаки придатності для життя людей.

"Душа" (2020)

Магічна та дуже мудра історія Джо Гарднера - вчителя музики, який мріє виступати перед публікою. Одного разу йому випадає шанс зіграти перед відомими джазовими музикантами в популярному Нью-Йоркському клубі, але через якийсь безглуздий випадок, після падіння в каналізаційний люк, музикант потрапляє у світ душ, де зустрічає молоду душу з ім'ям 22, яка ніяк не може визначитися з тим, ким хоче стати.

"Думками навиворіт" (2015)

Мультфільм про 11-річну дівчинку Райлі, яка проходить важкий етап: її родина раптово переїжджає з Міннесоти, її рідного міста, до Сан-Франциско. Справлятися з усіма переживаннями їй допомагають п'ять головних емоцій: радість, гнів, сум, страх і огида.

"Думками навиворіт 2" (2024)

Продовження історії про емоції, з якими кожен із нас стикається у житті.

Радість, смуток, страх, гнів та огида - ці емоції завжди були у Райлі. Вони гармонійно співіснували і допомагали Райлі впоратися з тими чи іншими подіями у житті. Але підлітковий вік подарував Райлі ще кілька емоцій на чолі із тривожністю.

"Лео" (2023)

Головний герой - невелика ящірка, яка мешкає у тераріумі шкільного кабінету біології. Лео вже багато років мріє опинитися на волі десь у пустелі та вполювати її дрібних мешканців.

Але одного разу він дізнається, що йому залишилося жити лише рік, а отже, потрібно терміново зробити задумане, тим паче, що у нього з'являється можливість втекти. Учням дозволяють брати мешканців кабінету біології додому. У цей момент Лео випадково видає своє вміння розмовляти. Тепер він спілкується з дітьми, допомагаючи їм краще зрозуміти один одного та навколишній світ. Герой уперше почувається щасливим і комусь потрібним.