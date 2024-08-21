5 мультиков с глубоким смыслом, которые нужно успеть посмотреть с детьми перед школой

Конец августа - лучшее время, чтобы насладиться последними летними деньками и больше времени провести с детьми перед началом нового учебного года. Как правило, многие чередуют разнообразные активности с просмотром фильмов на досуге.

"ВАЛЛ·И" (2008)

Мультфильм рассказывает о приключениях маленького робота-уборщика ВАЛЛ-И, оставшегося очищать от мусора планету Земля, давно покинутую людьми на комическом лайнере "Аксиома". Он влюбляется в другого робота - ЕВУ, которая была послана на Землю с целью найти на ней признаки пригодности для жизни людей.

"Душа" (2020)

Магическая и очень мудрая история Джо Гарднера - учителя музыки, который мечтаетвыступать перед публикой. Однажды ему выпадает шанс сыграть перед известными джазовыми музыкантами в популярном Нью-Йоркском клубе, но по какой-то нелепой случайности, после падения в канализационный люк, музыкант попадает в мир душ, где встречает молодую душу с именем 22, которая никак не может определиться с тем, кем хочет стать.

"Головоломка" (2015)

Мультфильм об 11-летней девочке Райли, которая проходит через тяжелый этап: ее семья внезапно переезжает из Миннесоты, ее родного города, в Сан-Франциско. Справляться со всеми переживаниями ей помогают пять главных эмоций: радость, гнев, печаль, страх и брезгливость.

"Головоломка 2" (2024)

Продолжение истории об эмоциях, с которыми каждый из нас сталкивается по жизни.

Радость, печаль, страх, гнев и отвращение - эти эмоции всегда были у Райли. Они гармонично сосуществовали и помогали Райли справляться с теми или иными событиями в жизни. Но подростковый возраст подарил Райли еще несколько эмоций во главе с тревожностью.

"Лео" (2023)

Главный герой - небольшая ящерица, которая живет в террариуме школьного кабинета биологии. Лео уже много лет мечтает оказаться на свободе где-нибудь в пустыне и охотиться на ее мелких жителей.

Но однажды он узнает, что ему осталось жить всего год, а значит, нужно срочно совершить задуманное, тем более что у него появляется возможность убежать. Ученикам разрешают брать жителей кабинета биологии домой. В этот момент Лео случайно выдает свое умение разговаривать. Теперь он общается с детьми, помогая им лучше понять друг друга и окружающий мир. Герой впервые чувствует себя счастливым и кому-то нужным.