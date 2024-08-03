5 мобільних ігор, які принесли своїм розробникам мільярди

Honor of Kings (Arena of Valor)

Honor of Kings, відома на Заході як Arena of Valor, є надзвичайно популярною багатокористувацькою онлайн-грою у вигляді баттла, розробленої Tencent Games. Випущена у листопаді 2015 року, вона зібрала вражаючу фан-базу, особливо у Китаї.

Геймплей гри включає стратегічні битви - схожі на League of Legends - у фантастичному світі, наповненому міфічними істотами та героями.

Honor of Kings приносить величезні прибутки від внутрішньоігрових покупок, оскільки гравцям пропонується різноманітний асортимент товарів, включаючи скіни, героїв та ігрову валюту. Tencent використовував свою величезну базу користувача з таких платформ, як WeChat і QQ, для стимулювання внутрішньоігрових транзакцій.

Останні дані показують, що Honor of Kings принесла приголомшливі 18,66 мільярда доларів доходу, що робить її найкасовішою мобільною грою всіх часів.

Honor of Kings (Arena of Valor) (фото: Uptodown Blog)

Candy Crush Saga

Наступним у списку іде феноменальна легендарна головоломка Candy Crush Saga. Розроблена компанією King (тепер частина Activision Blizzard), ця головоломка з підбором плиток захлеснула світ з моменту свого виходу в листопаді 2012 року. Гравці зіставляють різнокольорові цукерки, щоб просуватися сотнями рівнів, виконуючи різні завдання.

Candy Crush Saga працює за моделлю free-to-play, дозволяючи гравцям завантажувати та грати безкоштовно. Гра також пропонує внутрішньоігрові покупки для різних бонусів та додаткових життів. Ця стратегія спрацювала для King, який зібрав уже понад 12 мільярдів доларів прибутку.

Ігровий процес, що затягує, і розумні стратегії монетизації Candy Crush Saga, ймовірно, продовжуватимуть залучати гравців знову і знову.

Candy Crush Saga (фото: CNET)

PUBG Mobile

PUBG Mobile - ще одна блискуча ігрова інновація від компанії Tencent Games, що лідирує в індустрії. Розроблена у співпраці з Krafton та VNG Games, вона успішно стартувала у березні 2018 року. PUBG Mobile черпає натхнення в ПК-версії, де гравці борються один з одним у боротьбі за виживання на полі бою, що скорочується.

Основна стратегія монетизації PUBG Mobile - це внутрішньоігрові покупки, особливо косметичні предмети, такі як скіни та вбрання. Ці предмети дозволяють персоналізувати своїх персонажів, щоб виділятися на полі бою.

Крім того, у грі діє система бойового пропуску, яка надає ексклюзивні нагороди для гравців, які її набувають.

З моменту запуску у 2018 році гра принесла понад 11 мільярдів доларів, зміцнивши свої позиції серед найкасовіших мобільних ігор у світі. Вона постійно оновлює ігровий процес та надає часті оновлення, щоб підтримувати інтерес гравців та бажання витрачати гроші.

PUBG Mobile (фото: The Hollywood Reporter)

Monster Strike

Monster Strike - це японська мобільна рольова гра з фізичним двигуном, що поєднує в собі елементи головоломки, стратегії та кооперативного багатокористувача. У грі ви збираєте і боретесь з різними монстрами у прагненні стати найбільшим майстром монстрів.

Monster Strike запровадила механіку гача, де гравці витрачають внутрішньоігрову валюту на шанс отримати рідкісних монстрів. На додаток до гачі гра пропонує внутрішньоігрові покупки для поповнення енергії, унікальних предметів та ексклюзивного контенту.

Ці стратегії принесли понад 11 мільярдів доларів, що зробило її однією з найкасовіших мобільних ігор Японії. Гра займала перше місце з доходів до недавніх показників Honor of Kings від Tencent Games.

Monster Strike (фото: RPGamer)

Clash of Clans

Clash of Clans, безкоштовна мобільна стратегічна гра, була випущена у серпні 2012 року та захопила мільйони гравців по всьому світу. Гравці будують та покращують свої села, тренують війська та борються з іншими гравцями у постійному онлайн-світі.

Стратегія була проста: генерувати кошти через внутрішньоігрові покупки за дорогоцінне каміння. Ці дорогоцінні камені є життєвою силою гри. Вони використовуються для прискорення будівництва, купівлі ресурсів та придбання ексклюзивних предметів. Гра також надає додаткові нагороди для гравців, які її купують.

Clash of Clans успішно зібрав понад 10 мільярдів доларів доходу і є на сьогоднішній день однією з найкасовіших мобільних ігор в історії. Її довгостроковий успіх також зумовлений захоплюючим ігровим процесом, соціальними функціями та добре збалансованими стратегіями монетизації.

Clash of Clans (фото: Reddit)