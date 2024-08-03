5 мобильных игр, которые принесли своим разработчикам миллиарды

Honor of Kings (Arena of Valor)

Honor of Kings, известная на Западе как Arena of Valor, является чрезвычайно популярной многопользовательской онлайн-игрой в виде баттла, разработанной Tencent Games. Выпущенная в ноябре 2015 года, она собрала впечатляющую фан-базу, особенно в Китае.

Геймплей игры включает стратегические сражения - похожие на League of Legends - в фантастическом мире, наполненном мифическими существами и героями.

Honor of Kings приносит огромные прибыли от внутриигровых покупок, поскольку игрокам предлагается разнообразный ассортимент товаров, включая скины, героев и игровую валюту. Tencent использовал свою огромную пользовательскую базу с таких платформ, как WeChat и QQ, для стимулирования внутриигровых транзакций.

Последние данные показывают, что Honor of Kings принесла ошеломляющие 18,66 миллиарда долларов дохода, что делает ее самой кассовой мобильной игрой всех времен.

Honor of Kings (Arena of Valor) (фото: Uptodown Blog)

Candy Crush Saga

Следующим в списке идет феноменальная легендарная головоломка Candy Crush Saga. Разработанная компанией King (теперь часть Activision Blizzard), эта игра-головоломка с подбором плиток захлестнула мир с момента своего выхода в ноябре 2012 года. Игроки сопоставляют разноцветные конфеты, чтобы продвигаться по сотням уровней, выполняя различные задания.

Candy Crush Saga работает по модели free-to-play, позволяя игрокам загружать и играть бесплатно. Игра также предлагает внутриигровые покупки для различных бонусов и дополнительных жизней. Эта стратегия сработала для King, собравшего уже более 12 миллиардов долларов дохода.

Затягивающий игровой процесс и умные стратегии монетизации Candy Crush Saga, вероятно, будут продолжать привлекать игроков снова и снова.

Candy Crush Saga (фото: CNET)

PUBG Mobile

PUBG Mobile - еще одна блестящая игровая инновация от лидирующей в индустрии компании Tencent Games. Разработанная в сотрудничестве с Krafton и VNG Games, она успешно стартовала в марте 2018 года. PUBG Mobile черпает вдохновение в ПК-версии, где игроки сражаются друг с другом в борьбе за выживание на сокращающемся поле боя.

Основная стратегия монетизации PUBG Mobile - это внутриигровые покупки, особенно косметические предметы, такие как скины и наряды. Эти предметы позволяют вам персонализировать своих персонажей, чтобы выделяться на поле боя.

Кроме того, в игре действует система боевого пропуска, которая предоставляет эксклюзивные награды для игроков, которые ее приобретают.

С момента запуска в 2018 году игра принесла более 11 миллиардов долларов, укрепив свои позиции среди самых кассовых мобильных игр в мире. Она постоянно обновляет игровой процесс и предоставляет частые обновления, чтобы поддерживать интерес игроков и желание тратить деньги.

PUBG Mobile (фото: The Hollywood Reporter)

Monster Strike

Monster Strike - это японская мобильная ролевая игра с физическим движком, сочетающая в себе элементы головоломки, стратегии и кооперативного многопользователя. В игре вы собираете и сражаетесь с различными монстрами в стремлении стать величайшим мастером монстров.

Monster Strike внедрила механику гача, где игроки тратят внутриигровую валюту на шанс получить редких монстров. В дополнение к гаче игра предлагает внутриигровые покупки для пополнения энергии, уникальных предметов и эксклюзивного контента.

Эти стратегии принесли более 11 миллиардов долларов, что сделало ее одной из самых кассовых мобильных игр Японии. Игра занимала первое место по доходам до недавних показателей Honor of Kings от Tencent Games.

Monster Strike (фото: RPGamer)

Clash of Clans

Clash of Clans, бесплатная мобильная стратегическая игра, была выпущена в августе 2012 года и захватила миллионы игроков по всему миру. Игроки строят и улучшают свои деревни, тренируют войска и сражаются с другими игроками в постоянном онлайн-мире.

Стратегия была проста: генерировать средства через внутриигровые покупки за драгоценные камни. Эти драгоценные камни являются жизненной силой игры. Они используются для ускорения строительства, покупки ресурсов и приобретения эксклюзивных предметов. Игра также предоставляет дополнительные награды для игроков, которые ее приобретают.

Clash of Clans успешно собрал более 10 миллиардов долларов дохода и является, на сегодняшний день, одной из самых кассовых мобильных игр в истории. Ее долгосрочный успех также обусловлен увлекательным игровым процессом, социальными функциями и хорошо сбалансированными стратегиями монетизации.

Clash of Clans (фото: Reddit)