5 міні-серіалів від Netflix, які стануть вашими улюбленими: пірнайте в сюжет з головою

"Неймовірне"

Цей міні-серіал засновано на реальних подіях, він розповість про дівчину, яка пережила жахливе, але їй ніхто не вірив. Це не просто кримінальна драма, це дуже історія особисте, довіру, сором та байдужість. Кожна серія вразить й не залишить байдужими.

"Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо"

Кожна серія — окрема історія в жанрі готичного трилера, жахів або сюру. Візуально це естетика на максимум, зняття як у кіно. Тут не стільки страшно, як заворожує. Ідеально, якщо хочеться вирватися з буденного і зануритися в іншу реальність — темну, красиву, незвичну.

"Мадам Сі Джей Вокер"

Вас точно вразить реальна історія жінки, яка стала першою темношкірою мільйонеркою в США. Вона створила власний бізнес з нуля в умовах, коли жінкам було важко навіть голосно про себе заявити. Це міні-серіал про характер, амбіції, боротьбу і величезну гідність. Після його перегляду з`явится бажання робити ще більше.

"Людина з Флориди"

На вас чекає легка кримінальна пригода у стилі Netflix: гумор, абсурд, стильна картинка й герой, який постійно потрапляє в халепи. Це історія не про глибокий катарсис, а про втечу від нудного життя, яка перетворюється на щось більше. Драйвовий міні-серіал, який легко дивитися, але він не такий простий, як здається.

"Покоївка"

Це міні-серіал про жінку, яка тікає від аб’юзу разом з дитиною і починає життя з нуля. На вас чекає історія про сувору реальність, яка може трапитися з будь-ким. Жінка, яка має не просто вижити, а й здолати чимало перешкод на своєму шляху, надовго вам запам'ятається.