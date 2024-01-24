5 тверджень про жіноче тіло та фізіологію, які не є правдою

Целюліт - це не норма

Целюліт є абсолютною нормою на жіночому тілі. Він є вторинною статевою ознакою і не залежить від ваги чи "доглянутості" жінки. Зараз стало популярним "лікувати" целюліт, що взагалі ніяк не пов'язано зі справжньою причиною його наявності. Це все лише маркетинг і заробляння грошей на комплексах, які нав'язують жінкам.

Жінка не може завагітніти під час менструації

Такі випадки вкрай рідкісні, але потрапивши всередину жінки, сперма може чекати яйцеклітини до тижня. Овуляція може відбутися незабаром, після або навіть під час фази менструального циклу жінки, що дає спермі шанс на запліднення яйцеклітини.

Неправдиві міфи про жіноче тіло та фізіологію (фото: Freepik)

Жінки отримують оргазм від проникнення

Жінка отримує оргазм через стимуляцію клітора. Іншого способу не існує, тому якщо у деяких низька чутливість, отримання оргазму через стимуляцію лише ніжок клітора, тобто проникненням, буде недостатньою.

Цнотливість існує

Не існує. Те, що називають "дівочою плівкою", насправді ніяка не плівка, а гімен - еластична сполучно-тканинна перетинка, вкрита з обох боків багатошаровим плоским епітелієм, що прикриває вагінальний отвір. Він не "рветься" під час статевого акту, а лише розтягується, але й то не у всіх випадках.

Гімен може розтягуватися від активних фізичних вправ, тампонів або з народження бути таким. Це не показник наявності чи відсутності статевого життя.

Статеві органи жінки розтягуються від великої кількості сексуальних партнерів

Це досить поширений міф і багато хто у нього справді вірить. Вагіна дуже еластична і повертається у початкову форму навіть після родів, там змінити нічого не можна. Міф поширювали задля контролю над сексуальністю жінок і щоб присоромити їх за активне статеве життя.