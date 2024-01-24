5 утверждений о женском теле и физиологии, которые не являются правдой

Целлюлит - это не норма

Целлюлит является абсолютной нормой на женском теле. Он является вторичным половым признаком и не зависит от веса или "ухоженности" женщины. Сейчас стало популярным "лечить" целлюлит, что вообще никак не связано с подлинной причиной его наличия. Это всего лишь маркетинг и зарабатывание денег на комплексах, которые навязывают женщинам.

Женщина не может забеременеть во время менструации

Такие случаи крайне редки, но попав внутрь женщины, сперма может ждать яйцеклетку около недели. Овуляция может произойти вскоре после или даже во время фазы менструального цикла женщины, что дает сперме шанс на оплодотворение яйцеклетки.

Неправдивые мифы о женском теле и физиологии (фото: Freepik)

Женщины получают оргазм от проникновения

Женщина получает оргазм из-за стимуляции клитора. Другого способа не существует, поэтому если у некоторых низкая чувствительность, получение оргазма из-за стимуляции только ножек клитора, то есть проникновением, будет недостаточно.

Целомудрие существует

Не существует. То, что называют "девичьей пленкой", на самом деле никакая не пленка, а гимен - эластичная соединительно-тканевая перепонка, покрытая с обеих сторон многослойным плоским эпителием, прикрывающим вагинальное отверстие. Он не "рвется" во время полового акта, а только растягивается, но и не во всех случаях.

Гимен может растягиваться от активных физических упражнений, тампонов или с рождения быть таковым. Это не показатель наличия или отсутствия половой жизни.

Половые органы женщины растягиваются от большого количества сексуальных партнеров

Это довольно распространенный миф и многие в него действительно верят. Вагина очень эластичная и возвращается в исходную форму даже после родов, там поменять ничего нельзя. Миф распространялся для контроля над сексуальностью женщин и чтобы пристыдить их за активную половую жизнь.