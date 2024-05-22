5 масштабних змін, які з'являться у наступній моделі iPhone. Він перевершить iPhone 15 Pro Max за всіма параметрами

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Збільшення у розмірах

За даними кількох джерел, iPhone 16 Pro Max збільшиться у розмірах, що потенційно зробить його найбільшим iPhone за всю історію. Розмір пристрою складе 6,9 дюйма (у порівнянні з 6,7 дюйма) і, як очікується, буде вищим і ширшим, ніж торішній iPhone 15 Pro Max.

Товщина залишиться незмінною, але вага трохи збільшиться через більший розмір. Якщо бути точним, це буде перше збільшення розміру iPhone з часів серії iPhone 12. Для тих користувачів, які віддають перевагу телефону меншого розміру, це стане ще одним ударом.

iPhone 16 Pro Max збільшиться у розмірах (фото: MacRumors)

Великий екран

Повідомляється, що у своїх моделях iPhone 16 Pro Apple використовуватиме технологію Border Reduction Structure (BRS). Це дозволить більш компактно та ефективно розміщувати схеми під дисплеєм, що призведе до ще більш тонких рамок.

Минулого року Apple зменшила лицьові панелі на моделях iPhone 15 Pro за допомогою лиття під низьким тиском, або LIPO, щоб зменшити розмір межі дисплея до 1,5 міліметра (порівняно з 2,2 міліметра на моделях iPhone 14).





Розміри екранів iPhone 15 Pro та iPhone 16 Pro (фото: Instagram/theapplehub)

Потужна камера

Очікується, що iPhone 16 Pro Max буде оснащений досконалішою основною камерою на 48 МП. Це буде вдосконалений багатошаровий сенсор Sony IMX903, який значно покращить якість фотографій та відео у темряві та при недостатньому освітленні.

Крім того, роздільна здатність надширококутної камери збільшиться до 48 МП, а для запобігання відблиску при зйомці, на лінзи буде нанесено спеціальне покриття антивідблиску "atomic layer deposition".





Камера iPhone 16 Pro Max складатиме 48 МП (фото: Unsplash)

Збільшена ємність акумулятора

На думку аналітика Мінґ-Чі Куо, Apple буде використовувати акумуляторні елементи з підвищеною щільністю енергії, що має забезпечити більш тривалий термін служби батареї, можливо навіть при використанні акумулятора того ж розміру, що і в існуючих моделях.

Ранні чутки також припускають, що обидві моделі iPhone 16 Pro будуть використовувати технологію багатоярусного акумулятора, що може призвести до збільшення ємності та терміну служби.

За іншими чутками, iPhone 16 Pro Max цього року зможе похвалитися ще більшим часом автономної роботи - більше 30 годин (порівняно з 29 годинами у iPhone 15 Pro Max).

Автономна робота iPhone 16 Pro‌ Max може становити 30 годин (фото: Unsplash)

Велика ємність сховища

Майбутні моделі Apple iPhone 16 Pro Max будуть доступні з новим максимальним об'ємом 2 ТБ пам'яті, що поставить їх в один ряд з iPad Pro. Кажуть, що цей крок є результатом недавнього переходу Apple на флеш-пам'ять NAND із чотирирівневими осередками (QLC) вищої густини.

Використання QLC NAND може дозволити Apple розмістити більше пам'яті у меншому просторі, і це дешевше, ніж NAND із трирівневими осередками (TLC), які використовуються у нинішніх iPhone.

Як виглядає сховище на iPhone та iPad (Фото: Medium)