5 ложных симптомов рака: как не ошибиться

Рак можно спутать с другими болезнями из-за похожих симптомов (коллаж РБК-Украина)

Рак имеет много симптомов, схожих с другими болезнями

Онкологические заболевания на начальных стадиях довольно сложно распознать - не редко люди могут проглядеть важные симптомы, а то и не придать им значения. Но иногда первые "звоночки" других недугов по ошибке можно принять за предвестники возникновения раковой опухоли.

В случае возникновения любых подозрений не стоит лениться сходить на консультацию к онкологу - ведь число тревожных признаков, свидетельствующих о раке, постоянно расширяется.

Впрочем, некоторые из них являются ложными, способными только напрасно настращать человека.

Среди самых распространенных "обманок" можно назвать увеличение лимфоузлов, головную и другие боли, цикличность симптомов и фактор возраста. Об этом передает "Обозреватель".

Длительно протекающие или резко появившиеся симптомы

Если в течение нескольких лет человека мучает боль в спине, головные боли, запоры - скорее всего онкологии нет. Дело в том, что в противном случае фатальный итог наступил бы уже давно.

Резкое появление головной боли или внезапное повышение температуры тела тоже не говорят о злокачественной опухоли. При раковом заболевании симптомы нарастают постепенно.

Болезненные шишки и увеличение лимфоузлов

Большая часть уплотнений на теле человека не является раковой опухолью. Если при касании шишка причиняет боль, это вряд ли онкология. Если она большая, быстрорастущая, твердая, безболезненная и возникла непонятно почему - тогда стоит насторожиться.

Увеличение лимфоузлов стандартно связывают с раком лимфы, но это воспаление сопутствует другим болезням, например туберкулезу.

Головная боль

Люди, страдающие головными болями, нередко начинают подозревать у себя рак мозга. Правда, вероятность онкологии при наличии этого симптома составляет жалкие 0,2%. При маленьких размерах раковой опухоли неприятные ощущения не являются типичным симптомом.

При разрастании ракового образования, частота и интенсивность боли нарастает и не снимается анальгетиками. В этом случае она иногда сопровождается спутанностью сознания и преследует больных во время сна и отдыха. Головную боль при онкологии сопровождают тошнота, рвота, онемение конечностей, снижение слуха и зрения.

Цикличность симптомов

Если недомогания систематически появляются и пропадают - это не рак. Злокачественная опухоль вызывает медленное и нарастающее ухудшение состояния в течение нескольких недель и месяцев. Однако, цикличный характер может иметь такой симптом, как диарея с вкраплениями крови.

"Рискованный" возраст

Рак гораздо реже встречается у тех, кто младше 40 лет. Проявления болезни у людей старшего поколения носят невыраженный смазанный характер.

Исключения: лейкемия чаще всего случается в детском возрасте. Также рак лимфы и яичек бывает у молодых людей.

Напомним, что ранее мы писали об обнаружении нового агрессивного вида рака, который стал чаще поражать молодых.