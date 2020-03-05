5 хибних симптомів раку: як не помилитися

Рак можна сплутати з іншими хворобами через схожі симптоми (колаж РБК-Україна)

Рак має багато симптомів, схожих з іншими хворобами

Онкологічні захворювання на початкових стадіях досить складно розпізнати - не рідко люди можуть пропустити важливі симптоми, а то й не надати їм значення. Але іноді перші "дзвіночки" інших недуг можна помилково прийняти за провісники виникнення ракової пухлини.

У разі виникнення будь-яких підозр не полінуйтеся сходити на консультацію до онколога - адже число тривожних ознак, що свідчать про рак, постійно розширюється.

Втім, деякі з них є помилковими, здатними тільки марно нажахати людину.

Серед найпоширеніших "обманок" можна назвати збільшення лімфовузлів, головний та інші болі, циклічність симптомів і фактор віку. Про це передає "Обозреватель".

Тривалі симптоми або ті, що різко з'явилися

Якщо протягом декількох років людину мучить біль у спині, головні болі, запори - швидше за все онкології немає. Річ у тому, що в іншому випадку фатальна розв'язка настала би вже давно.

Різка поява головного болю або раптове підвищення температури тіла теж не говорять про злоякісної пухлини. При раковому захворюванні симптоми наростають поступово.

Болючі гулі та збільшення лімфовузлів

Велика частина ущільнень на тілі людини не є раковою пухлиною. Якщо при торканні шишка заподіює біль, це навряд чи онкологія. Якщо вона велика, динамічна, тверда, безболісна і виникла незрозуміло чому - тоді варто насторожитися.

Збільшення лімфовузлів стандартно пов'язують з раком лімфи, але це запалення супроводжує інші хвороби, наприклад, туберкульозу.

Головний біль

Люди, які страждають головними болями, нерідко починають підозрювати у себе рак мозку. Правда, вірогідність онкології при наявності цього симптому становить жалюгідні 0,2%. При маленьких розмірах ракової пухлини неприємні відчуття не є типовим симптомом.

При розростанні ракового утворення, частота та інтенсивність болю наростає і не знімається анальгетиками. У цьому випадку вона іноді супроводжується сплутаністю свідомості та переслідує хворих під час сну і відпочинку. Головний біль при онкології супроводжують нудота, блювання, оніміння кінцівок, зниження слуху і зору.

Циклічність симптомів

Якщо нездужання систематично з'являються і зникають - це не рак. Злоякісна пухлина викликає повільне і наростаюче погіршення стану протягом декількох тижнів і місяців. Втім, циклічний характер може мати такий симптом, як діарея з домішками крові.

"Ризикований" вік

Рак набагато рідше зустрічається у тих, хто молодше 40 років. Прояви хвороби у людей старшого покоління носять невиражений змащений характер.

Винятки: лейкемія найчастіше трапляється в дитячому віці. Також рак лімфи і яєчок буває у молодих людей.

Нагадаємо, що раніше ми писали про виявлення нового агресивного виду раку, який став частіше уражати молодих.