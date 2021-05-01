5-летняя украинская Рапунцель продала свои косы, чтобы помочь онкобольному мальчику (видео)

Маленькая девочка из Винницы согласилась срезать свои длинные волосы ради благотворительности. 5-летняя Таня Посоюзная потратила деньги, полученные за продажу косы, на покупку специального питания для 10-летнего мальчика с тяжелым онкологическим заболеванием.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Малышка говорит, что мечтала стать Рапунцель, ведь свои волосы никогда не стригла. А вот ее маме Анастасии, чтобы заплести густые и вьющиеся волосы дочери в косу, приходилось тратить много времени. В итоге девочка задумалась, почему бы не стать Белоснежкой, и решила сменить имидж.
"Когда зашла речь, чтобы подрезать волосы, идея возникла мгновенно. (Полученные) средства за волосы мы решили передать в онкоцентр", - рассказала мама крохи.
Девочка захотела пожертвовать деньги за свои косы 10-летнем Артему Белоусу, у которого лейкоз, и кроме химиотерапии он требует специального ухода.
Мальчик пережил несколько блоков химиотерапии, и сейчас у него есть нарушения углеводного обмена и задержка физического развития, говорит врач-гематолог Винницкой детской больницы Ольга Кузь.
Тане в парикмахерской понравилось, ведь девочка стрижет волосы впервые.
Малышка с прической каре и куклой в руках получила в салоне красоты за свои волосы чуть более 2 тысяч гривен, и отправилась в больницу, чтобы отнести для Артема подарок - специальное питание.
Мама девочки счастлива, что дочь стала волонтеркой в пятилетнем возрасте.
"Хочу, чтобы если у людей есть возможность помочь, чтобы помогали. У нас нет возможности деньгами, но если есть возможность волосами, то мы это использовали", - сказала она.
Таня пообещала и дальше заниматься благотворительностью, а также обязательно посетит Артема, когда он выздоровеет.
Видео: 5-летняя Таня из Винницы продала волосы и потратила деньги на благотворительность
Отметим, что дети помогают таким образом другим людям, страдающим от онкологии, не впервые. Так, ранее юная одесситка отрезала волосы ради парика для больной раком девочки.
Напомним также, что недавно украинцам рассказала историю удивительной девочки, которая 11 лет борется с раком.