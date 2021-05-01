5-летняя украинская Рапунцель продала свои косы, чтобы помочь онкобольному мальчику (видео)

Малышка говорит, что мечтала стать Рапунцель, ведь свои волосы никогда не стригла. А вот ее маме Анастасии, чтобы заплести густые и вьющиеся волосы дочери в косу, приходилось тратить много времени. В итоге девочка задумалась, почему бы не стать Белоснежкой, и решила сменить имидж.

"Когда зашла речь, чтобы подрезать волосы, идея возникла мгновенно. (Полученные) средства за волосы мы решили передать в онкоцентр", - рассказала мама крохи.

Девочка захотела пожертвовать деньги за свои косы 10-летнем Артему Белоусу, у которого лейкоз, и кроме химиотерапии он требует специального ухода.

Мальчик пережил несколько блоков химиотерапии, и сейчас у него есть нарушения углеводного обмена и задержка физического развития, говорит врач-гематолог Винницкой детской больницы Ольга Кузь.

Тане в парикмахерской понравилось, ведь девочка стрижет волосы впервые.

Малышка с прической каре и куклой в руках получила в салоне красоты за свои волосы чуть более 2 тысяч гривен, и отправилась в больницу, чтобы отнести для Артема подарок - специальное питание.

Мама девочки счастлива, что дочь стала волонтеркой в ​​пятилетнем возрасте.

"Хочу, чтобы если у людей есть возможность помочь, чтобы помогали. У нас нет возможности деньгами, но если есть возможность волосами, то мы это использовали", - сказала она.

Таня пообещала и дальше заниматься благотворительностью, а также обязательно посетит Артема, когда он выздоровеет.

Видео: 5-летняя Таня из Винницы продала волосы и потратила деньги на благотворительность