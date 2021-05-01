5-річна українська Рапунцель продала свої коси, щоб допомогти онкохворому хлопчику (відео)

Мала каже, що мріяла стати Рапунцель, адже своє волосся ніколи не стригла. А ось її мамі Анастасії, щоб заплести густе та кучеряве волосся дочки в косу, доводилося витрачати багато часу. У підсумку дівчинка задумалася, чому б не стати Білосніжкою, і вирішила змінити імідж.

"Коли зайшла мова, щоб підрізати волосся, ідея виникла миттєво. (Отримані) кошти за волосся ми вирішили передати в онкоцентр", - розповіла мама крихітки.

Дівчинка захотіла пожертвувати гроші за свої коси 10-річному Артему Білоусу, у якого лейкоз, і крім хіміотерапії він вимагає спеціального догляду.

Хлопчик пережив кілька блоків хіміотерапії, і зараз у нього є порушення вуглеводного обміну і затримка фізичного розвитку, каже лікар-гематолог Вінницької дитячої лікарні Ольга Кузь.

Тетянці в перукарні сподобалося, адже дівчинка стриже волосся вперше.

Мала з зачіскою каре і лялькою в руках отримала в салоні краси за своє волосся трохи понад 2 тисячі гривень, і вирушила до лікарні, щоб віднести для Артема подарунок - спеціальне харчування.

Мама відвички щаслива, що дочка стала волонтеркою в п'ятирічному віці.

"Хочу, щоб якщо у людей є можливість допомогти, щоб допомагали. У нас немає можливості грошима, та якщо є можливість волоссям, то ми це використали", - сказала вона.

Тетянка пообіцяла і надалі займатися благодійністю, а також обов'язково відвідає Артема, коли він одужає.

Відео: 5-річна Тетяна з Вінниці продала волосся і витратила гроші на благодійність