5 легких страв для обіду чи вечері за 15 хвилин

Навряд хтось хоче провести годину, а то й більше на кухні за приготуванням їжі - особливо після робочого дня або між відключеннями електроенергії. Втім, деякі страви можна приготувати приблизно за 15 хвилин.

Про те, що можна приготувати на вечерю чи обід за 15 хвилин, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Лимонно-часникова паста з лососем

Лимонно-часникова паста з лососем (ілюстрація: Freepik)

Для того, щоб перетворити макарони на вишукану вечерю, потрібні такі інгредієнти:

макарони - 226 г;

олія - 5 ст. л.;

часник - 5 зубчиків;

анчоусна паста - 1 ч. л.;

червоний перець - 1/4 ч. л.;

лимонний сік - з 1 лимона;

лимонна цедра - з 1 лимона;

копчений або варений лосось - 180-240 г;

свіжа петрушка - до смаку;

сіль - 1/4 ч. л.;

панірувальні сухарі - 2 ст. л.

Як готувати пасту з лососем з часниковим соусом

Підготуйте часник - очистьте і розчавіть його, петрушку помийте і подрібніть. Зваріть макарони відповідно до інструкцій на упаковці. Відцідіть, залишивши пів склянки води для варіння. Рибу наріжте на невеликі шматочки.

У великій пательні змішайте олію, часник, анчоусову пасту, червоний перець, лимонну цедру і лимонний сік. Грійте на середньому вогні до шипіння, приблизно 3 хвилини.

Додайте воду з макаронів, макарони, лосось, петрушку і сіль. Готуйте, помішуючи, поки соус не покриє макарони, приблизно 2 хвилини. Подавайте, посипавши панірувальними сухарями.

Салат з тунцем і авокадо

Салат з тунцем і авокадо (ілюстрація: Freepik)

Щоб приготувати таку легку вечерю або обід, потрібні такі продукти:

олія - 3 ст. л.;

лимонний сік - 2 ст. л.;

сіль - 1/4 ч. л.;

авокадо - 2 шт.;

консервований тунець - 2 банки;

салат ромен - 240 г;

огірок (невеликий) - 2 шт.;

сир фета - 70-80 г;

підсмажений мигдаль - 120 г;

оливки без кісточок - 134 г;

петрушка (листя) - 3 ст. л.

Як готувати салат з тунцем і авокадо

Злийте з тунця рідину, подрібніть його на невеликі частини. Авокадо очистьте, видаліть кісточку, та наріжте м'яку частину на невеликі шматочки.

Наріжте на невеликі шматочки оливки і фету, помийте і подрібніть салат. Помийте огірок і наріжте на кружальця. Мигдаль подрібніть.

У великій мисці збийте олію, лимонний сік і сіль; додайте авокадо і обережно перемішайте. Додайте тунець, ромен, огірок, фету, мигдаль, оливки та петрушку, обережно перемішайте.

Авокадо, фаршироване лососем

Фаршироване авокадо (ілюстрація: Freepik)

Щоб приготувати таку легку страву на обід чи вечерю, потрібні:

лосось консервований - 2 банки;

авокадо - 2 шт.;

грецький йогурт - 1/2 склянки;

селера - 1/2 склянки

петрушка (листя) - 2 ст. л.

сік лайму або лимону - 1 ст. л.;

майонез - 2 ч. л.;

діжонська гірчиця - 1 ч. л.;

зелена цибуля - до смаку.

Як готувати фаршироване авокадо

Злийте з риби рідину, наріжте її на невеликі частини, видаливши шкірку. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку. Вийміть приблизно 1 столову ложку м'якої частини з кожної половинки авокадо в невелику миску. Селеру і цибулю помийте і подрібніть.

У мисці змішайте йогурт, селеру, петрушку, сік лайма, майонез, гірчицю, сіль і перець. Після цього додайте лосось і ще раз все перемішати. Вийняту м'яку частину авокадо розімніть виделкою і додайте до суміші з лососем.

Наповніть кожну половинку авокадо лососевою сумішшю, виклавши її зверху на половинки авокадо, та прикрасьте цибулею.

Яєчна піта зі шпинатом та фетою

Яєчна піта зі шпинатом та фетою (колаж: РБК-Україна)

Для того, щоб приготувати таку легку страву, потрібні такі продукти:

піти - 4 шт.;

фета - 1/4 склянки;

олія - 1 ст. л.;

заморожений шпинат - 40 г;

яйця - 8 шт;

в'ялені томати - 8 ч. л.;

сіль - щіпка;

перець - до смаку.

Як готувати піту зі шпинатом та фетою

У великій пательні розігрійте олію на середньому вогні. Додайте шпинат, сіль і готуйте до гарячого стану, періодично помішуючи. Розбийте яйця в окрему миску і злегка збийте.

Після цього додайте яйця в пательню і готуйте, помішуючи, поки вони не схопляться, до утворення м'якої сирної маси, 4-5 хвилин. Додайте сир, перець і смажте до готовності.

Розподіліть томати всередині кишеньок піти, по 2 чайні ложки на лаваш. Після цього розподіліть яєчну суміш між пітами.

Спагеті з авокадо та копченим лососем

Спагеті з авокадо та копченим лососем (ілюстрація: Freepik)

Щоб приготувати макарони таким способом, вам потрібні наступні інгредієнти:

спагеті - 200 г;

авокадо - 1 шт.;

олія - 2 ст. л.;

часник - 1 зубчик;

петрушка - 1 невеликий пучок;

лимонний сік - з 1 лимона;

копчений лосось - 100 г.

Як готувати пасту з авокадо і лососем

Відваріть спагеті в киплячій підсоленій воді, дотримуючись інструкцій на упаковці. Рибу наріжте смужками або кубиками.

Тим часом очистьте часник, видаліть кісточку з авокадо і покладіть його в кухонний комбайн разом з олією, часником, половиною петрушки, добре вичавленим лимоном і великою щіпкою приправ.

Коли макарони зваряться, відцідіть 100 мл води, що залишилася, решту - злийте. Додайте соус з авокадо до макаронів з лососем та підготовлену воду. Приправте перцем та лимонним соком. Подрібніть петрушку, що залишилася, і прикрасьте страву перед подачею.