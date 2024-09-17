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5 легких способів додати хюге у свій дім: мистецтво затишку холодної пори року

Вівторок 17 вересня 2024 10:15
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5 легких способів додати хюге у свій дім: мистецтво затишку холодної пори року Хюге допоможе пережити осінь та зиму (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Хюге - це не просто стиль, це спосіб життя, що приносить справжнє відчуття щастя і гармонії. Данська філософія хюге зосереджена на простих радощах, теплі та комфорті. Цей стиль допомагає створити в будинку атмосферу, де кожен момент стає особливим. Хочете дізнатися, як втілити хюге в інтер’єрі свого дому?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п’ять основних принципів, що допоможуть вам створити справжню оселю для душі.

Затишок як головний акцент

У центрі хюге - комфорт, що запрошує до відпочинку і розслаблення. Уявіть вечір у теплому кріслі, загорнувшись у м’який плед з чашкою гарячого чаю. Важливо, щоб ваш інтер'єр буквально говорив: "Розслабся і насолоджуйся!" Це легко зробити за допомогою текстилю: пледи, подушки та килимки - це ваші найкращі друзі.

Що варто додати:

  • М’які вовняні пледи та зручні подушки з натуральних тканин.
  • Затишне крісло-гойдалку або пуф, де можна спокійно відпочити.

Природні матеріали - ваш зв'язок з природою

Хюге - це про гармонію з природою, і природні матеріали чудово це відображають. Дерев'яні меблі, камінь, льон і вовна допоможуть наповнити дім природним теплом. А як щодо кімнатних рослин? Вони додадуть свіжості і життя кожному куточку вашого простору.

Необхідні елементи:

  • Дерев'яні деталі: від меблів до декоративних елементів.
  • Живі рослини для оживлення інтер'єру.
  • Тканини з натуральних матеріалів для штор, меблів та постільної білизни.

5 легких способів додати хюге у свій дім: мистецтво затишку холодної пори рокуЗа вікном - неприємно та холодно, а вдома - тепло та затишно (фото: Freepik.com)

М'яке освітлення - магія атмосфери

Світло - це справжня магія в хюге. Воно має бути теплим, м'яким і розсіяним, щоб створити затишок та спокій. Свічки, маленькі лампи та світлодіодні гірлянди стануть вашими головними союзниками в боротьбі за атмосферу. Тьмяне світло створює відчуття захищеності й спокою - саме те, що треба для довгих осінніх вечорів.

Як створити атмосферу:

  • Розставте свічки різних розмірів по всьому дому.
  • Використовуйте лампи з регульованою яскравістю.
  • Додайте світлодіодні гірлянди для особливого затишку.

Простота і функціональність - мінімалізм по-хюге

Мінімалізм і функціональність - ось що стоїть за дизайном у стилі хюге. Простота ліній та багатофункціональність меблів допоможуть вам не лише зберегти простір чистим, а й створити атмосферу, де кожен предмет має своє місце і призначення. Все має бути зручно, легко і практично.

Що варто зробити:

  • Обирайте меблі з простими лініями в спокійних, нейтральних кольорах.
  • Використовуйте меблі з додатковими функціями: розкладні столи, модульні системи зберігання.
  • Позбудьтеся зайвих речей, щоб звільнити простір для того, що дійсно важливе.

5 легких способів додати хюге у свій дім: мистецтво затишку холодної пори рокуХюге - це світлі кольори, ковдри та смаколики (фото: Freepik.com)

Деталі з душею

Хюге - це про речі, що мають значення. Ваш дім має бути відображенням вас, тому не соромтеся додавати особисті деталі, які роблять простір особливим. Улюблені книги, родинні фотографії, сувеніри з подорожей - усе це додає тепла і душевності вашому дому.

Як додати тепла:

  • Повісьте на стіни картини чи фотографії, які для вас особливі.
  • Використовуйте унікальні вази, статуетки або інші декоративні елементи.
  • Додайте полички з улюбленими книгами чи натхненними цитатами.

Раніше ми писали, що таке естетика недосконалості у стилі вабі-сабі та як вона збагачує простір.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Apartment Therapy, Southern Living, Forbes Home.

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