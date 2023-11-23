5 кращих телефонів з ціною до 4000 грн, які можна купити, не чекаючи Чорної п'ятниці

Nokia C22

Смартфон початкового рівня, розроблений компанією HMD Global під брендом Nokia. Як і попередники, отримав процесор Unisoc SC9863A та графічний процесор IMG8322. Батарея отримала об'єм 5000 мА/год.

Основна подвійна камера має 13 Мп (ширококутний) з автофокусом +2 Мп, f/2.4 (макро) зі здатністю запису відео в роздільній здатності 1080pх30fps. Фронтальна камера отримала роздільність 8 Мп та можливість запису відео роздільній здатності 720pх30fps. Екран IPS LCD, 6.5", HD+ (1600х720) зі співвідношенням сторін 20:9, щільністю пікселів 270 ppi та краплеподібним вирізом під фронтальну камеру.

Пристрій продається в комплектаціях 2/64 та 3/64 ГБ, а самі смартфони були випущені на Android 13 (Go Edition).

Nokia C22 (фото: ROZETKA)

Umidigi C2

Смартфон оснащений ємнісним сенсорним екраном діагоналлю 5 дюймів. Роздільна здатність екрану складає 1920х1080 (FullHD), відношення сторін - 16:9.

Дана модель оснащена 4Гб оперативної пам'яті, яка ідеально доповнює потужний 8 ядерний процесор MediaTek MT6750T. Пристрій має яскравий 5 дюймовий IPS FullHD екран з відмінними кутами огляду і вигнутим 2.5D склом Gorilla Glass 4, що не сприйнятливе до подряпин.

Продуктивність забезпечується за рахунок графічного прискорювача ARM Mali-T860 MP2, що гарантує високу частоту кадрів у більшості додатків.

Попередньо встановлений клієнт магазину програм і мультимедійного контенту Google Play, за допомогою якого смартфон можна оснастити великою кількістю програм від сторонніх розробників.

Umidigi C2 (фото: Цитрус)

ZTE BLADE A71

ZTE Blade A71 - смартфон із категорії доступних рішень, що поєднують у собі великий екран та достатню для комфортної повсякденної роботи продуктивність.

Завдяки безрамковому дизайну вдалося зберегти комфортні габарити пристрою, тому його можна досить легко утримувати однією рукою. У ZTE Blade A71 встановлюється IPS дисплей з роздільною здатністю 1600х720 пікселів і щільністю пікселів 269 PPI. Як апаратна платформа використовується 8-ядерне рішення Spreadtrum SC9863A.

Основна камера смартфона складається з трьох сенсорів на 16, 8 та 2 МП. А фронтальна отримала 8 МП сенсор. Приємною особливістю ZTE Blade A71 як такої категорії пристроїв є наявність модуля NFC.

Порт USB-C служить роз'ємом для заряджання девайса і для зворотного підключення, коли ви використовуєте телефон ZTE BLADE A71 як паувербанк. Об'єм батареї дорівнює 4000 мА/г, за рахунок чого тривалість автономної роботи дозволить не надто часто поповнювати енерговтрати.

ZTE Blade A71 (фото: Amazon)

Tecno Pop 5

Ультрабюджетник китайського виробника мобільної техніки пропонує все необхідне, що повинен мати смартфон за таку ціну, а може, навіть трохи більше.

В арсеналі пристрою пластиковий корпус, 6.1-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 1560х720 пікселів і маловідомий 4-ядерний процесор Spreadtrum SC7731E, який навряд чи здатний на великі подвиги. Пам'яті моделі дісталося небагато - всього 2 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої, тому працює апарат під управлінням полегшеної операційної системи Android Go Edition.

Акумулятор у Tecno Pop 5 має ємність 4000 мА/год. Виробник запевняє, що одного заряду вистачить на 19 годин дзвінків, 9 годин перегляду відео, 98 годин прослуховування музики або навіть 788 годин в режимі очікування.

На передній панелі розташувалася 5-мегапіксельна фронтальна камера, а ось тилова об'єднує два датчика роздільною здатністю 5 і 2 МП. Причому обидві камери відхопили за власним спалахом. За безпеку відповідає сканер відбитків пальців, встановлений ззаду.

Незважаючи на низький цінник, зовнішній вигляд смартфона досить приємний: стримані кольори, особливий малюнок ліній на кришці, акуратне оформлення камер.

Tecno Pop 5 (фото: Rozetka)

Doogee X96 Pro

Професійна версія Doogee X96 Pro обладнана 8-ядерним процесором SC9863A з енергоефективними ядрами Cortex-A55 з тактовою частотою 1.6 ГГц, а також встановлений потужніший графічний процесор IMG PowerVR GE8322.

Такий економічний у плані електроенергії процесор з величезною батареєю ємністю 5400 мА/год дає змогу ще довше залишатися на зв'язку на одному заряді акумулятора - Doogee X96 Pro своїм прикладом задає планку автономності іншим виробникам смартфонів.

Додатково новинка від Doogee збільшила обсягом вбудованої пам'яті у своєму пристрої до 64 Гб, яке за потреби можна розширити ще на 256 Гб картою пам'яті MicroSD. Смартфон Doogee X96 Pro є в наявності в 4 колірних варіантах: синій, чорний, зелений і цегляно-червоний.

Doogee X96 Pro (фото: Wikimedia)