5 кращих телефонів з ціною до 4000 грн, які можна купити, не чекаючи Чорної п'ятниці

В даний час кожен звичайний покупець має можливість придбати якісний смартфон за доступною ціною. Це пояснюється прагненням сучасних виробників надавати на ринок доступні та багатофункціональні гаджети. Такі пристрої стають кращими, враховуючи нестабільний стан світової економіки.

Під час написання матеріалу використовувалися наступні джерела: Цитрус, Amazon, TechRadar, Android Police

РБК-Україна (проект Styler) зібрала для вас матеріал про 5 кращих доступних телефонів, які можна купити, не чекаючи Чорної п'ятниці.

Nokia C22

Смартфон початкового рівня, розроблений компанією HMD Global під брендом Nokia. Як і попередники, отримав процесор Unisoc SC9863A та графічний процесор IMG8322. Батарея отримала об'єм 5000 мА/год.

Основна подвійна камера має 13 Мп (ширококутний) з автофокусом +2 Мп, f/2.4 (макро) зі здатністю запису відео в роздільній здатності 1080pх30fps. Фронтальна камера отримала роздільність 8 Мп та можливість запису відео роздільній здатності 720pх30fps. Екран IPS LCD, 6.5", HD+ (1600х720) зі співвідношенням сторін 20:9, щільністю пікселів 270 ppi та краплеподібним вирізом під фронтальну камеру.

Пристрій продається в комплектаціях 2/64 та 3/64 ГБ, а самі смартфони були випущені на Android 13 (Go Edition).

Nokia C22 (фото: ROZETKA)

Umidigi C2

Смартфон оснащений ємнісним сенсорним екраном діагоналлю 5 дюймів. Роздільна здатність екрану складає 1920х1080 (FullHD), відношення сторін - 16:9.

Дана модель оснащена 4Гб оперативної пам'яті, яка ідеально доповнює потужний 8 ядерний процесор MediaTek MT6750T. Пристрій має яскравий 5 дюймовий IPS FullHD екран з відмінними кутами огляду і вигнутим 2.5D склом Gorilla Glass 4, що не сприйнятливе до подряпин.

Продуктивність забезпечується за рахунок графічного прискорювача ARM Mali-T860 MP2, що гарантує високу частоту кадрів у більшості додатків.

Попередньо встановлений клієнт магазину програм і мультимедійного контенту Google Play, за допомогою якого смартфон можна оснастити великою кількістю програм від сторонніх розробників.

Umidigi C2 (фото: Цитрус)

ZTE BLADE A71

ZTE Blade A71 - смартфон із категорії доступних рішень, що поєднують у собі великий екран та достатню для комфортної повсякденної роботи продуктивність.

Завдяки безрамковому дизайну вдалося зберегти комфортні габарити пристрою, тому його можна досить легко утримувати однією рукою. У ZTE Blade A71 встановлюється IPS дисплей з роздільною здатністю 1600х720 пікселів і щільністю пікселів 269 PPI. Як апаратна платформа використовується 8-ядерне рішення Spreadtrum SC9863A.

Основна камера смартфона складається з трьох сенсорів на 16, 8 та 2 МП. А фронтальна отримала 8 МП сенсор. Приємною особливістю ZTE Blade A71 як такої категорії пристроїв є наявність модуля NFC.

Порт USB-C служить роз'ємом для заряджання девайса і для зворотного підключення, коли ви використовуєте телефон ZTE BLADE A71 як паувербанк. Об'єм батареї дорівнює 4000 мА/г, за рахунок чого тривалість автономної роботи дозволить не надто часто поповнювати енерговтрати.

ZTE Blade A71 (фото: Amazon)

Tecno Pop 5

Ультрабюджетник китайського виробника мобільної техніки пропонує все необхідне, що повинен мати смартфон за таку ціну, а може, навіть трохи більше.

В арсеналі пристрою пластиковий корпус, 6.1-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 1560х720 пікселів і маловідомий 4-ядерний процесор Spreadtrum SC7731E, який навряд чи здатний на великі подвиги. Пам'яті моделі дісталося небагато - всього 2 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої, тому працює апарат під управлінням полегшеної операційної системи Android Go Edition.

Акумулятор у Tecno Pop 5 має ємність 4000 мА/год. Виробник запевняє, що одного заряду вистачить на 19 годин дзвінків, 9 годин перегляду відео, 98 годин прослуховування музики або навіть 788 годин в режимі очікування.

На передній панелі розташувалася 5-мегапіксельна фронтальна камера, а ось тилова об'єднує два датчика роздільною здатністю 5 і 2 МП. Причому обидві камери відхопили за власним спалахом. За безпеку відповідає сканер відбитків пальців, встановлений ззаду.

Незважаючи на низький цінник, зовнішній вигляд смартфона досить приємний: стримані кольори, особливий малюнок ліній на кришці, акуратне оформлення камер.

Tecno Pop 5 (фото: Rozetka)

Doogee X96 Pro

Професійна версія Doogee X96 Pro обладнана 8-ядерним процесором SC9863A з енергоефективними ядрами Cortex-A55 з тактовою частотою 1.6 ГГц, а також встановлений потужніший графічний процесор IMG PowerVR GE8322.

Такий економічний у плані електроенергії процесор з величезною батареєю ємністю 5400 мА/год дає змогу ще довше залишатися на зв'язку на одному заряді акумулятора - Doogee X96 Pro своїм прикладом задає планку автономності іншим виробникам смартфонів.

Додатково новинка від Doogee збільшила обсягом вбудованої пам'яті у своєму пристрої до 64 Гб, яке за потреби можна розширити ще на 256 Гб картою пам'яті MicroSD. Смартфон Doogee X96 Pro є в наявності в 4 колірних варіантах: синій, чорний, зелений і цегляно-червоний.

Doogee X96 Pro (фото: Wikimedia)