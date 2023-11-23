5 лучших телефонов с ценой до 4000 грн, которые можно купить, не дожидаясь Черной пятницы

В настоящее время каждый обычный покупатель имеет возможность купить качественный смартфон по доступной цене. Это разъясняется рвением современных производителей предоставлять на рынок доступные и функциональные гаджеты. Такие устройства становятся лучше, учитывая нестабильное состояние мировой экономики.

РБК-Украина (проект Styler) собрала для вас материал о 5 лучших доступных телефонах, которые можно купить, не дожидаясь Черной пятницы.

Nokia C22

Смартфон исходного уровня, разработанный компанией HMD Global под брендом Nokia. Как и предшественники получил процессор Unisoc SC9863A и графический процессор IMG8322. Батарея получила объем 5000 мА/ч.

Основная двойная камера имеет 13 Мп (широкоугольный) с автофокусом + 2 Мп, f/2.4 (макро) с разрешением записи видео в разрешении 1080pх30fps. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп и возможность записи видео разрешения 720pх30fps. Экран IPS LCD, 6.5", HD+ (1600х720) с соотношением сторон 20:9, плотностью пикселей 270 ppi и каплевидным вырезом під фронтальную камеру.

Устройство продается в комплектациях 2/64 и 3/64 ГБ, а сами смартфоны были выпущены на Android 13 (Go Edition).

Nokia C22 (фото: ROZETKA)

Umidigi C2

Смартфон оснащен емкостным сенсорным экраном диагональю 5 дюймов. Разрешение экрана составляет 1920х1080 (FullHD), отношение сторон - 16:9.

Данная модель оснащена 4Гб оперативной памяти, которая идеально дополняет мощный 8-ядерный процессор MediaTek MT6750T. Устройство имеет яркий 5-дюймовый IPS FullHD экран с отличными углами обзора и изогнутым 2.5D стеклом Gorilla Glass 4, что не восприимчиво к царапинам.

Производительность обеспечивается за счет графического ускорителя ARM Mali-T860 MP2, что гарантирует высокую частоту кадров в большинстве приложений.

Предустановленный клиент магазина приложений и мультимедийного контента Google Play, с помощью которого смартфон можно оснастить большим количеством приложений от сторонних разработчиков.

Umidigi C2 (фото: Цитрус)

ZTE BLADE A71

ZTE Blade A71 - смартфон из категории доступных решений, сочетающих в себе большой экран и достаточную для комфортной повседневной работы производительность.

Благодаря безрамочному дизайну удалось сохранить комфортные габариты устройства, поэтому его можно легко удерживать одной рукой. В ZTE Blade A71 устанавливается IPS дисплей с разрешением 1600х720 пикселей и плотностью пикселей 269 PPI. В качестве аппаратной платформы используется 8-ядерное решение Spreadtrum SC9863A.

Основная камера смартфона состоит из трех сенсоров на 16, 8 и 2 МП. А передняя получила 8 МП детектор. Приятной особенностью ZTE Blade A71 как таковой категории устройств является наличие модуля NFC.

Порт USB-C служит разъемом для подзарядки девайса и для обратного подключения, когда вы используете телефон ZTE BLADE A71 в качестве паувербанка. Объем батареи равен 4000 мА/ч, за счет чего длительность автономной работы позволит не слишком часто пополнять энергопотери.

ZTE Blade A71 (фото: Amazon)

Tecno Pop 5

Ультрабюджетник китайского производителя мобильной техники предлагает все необходимое, что должен иметь смартфон по такой цене, а может даже немного больше.

В арсенале устройства пластиковый корпус, 6.1-дюймовый дисплей IPS с разрешением 1560х720 пикселей и малоизвестный 4-ядерный процессор Spreadtrum SC7731E, который вряд ли способен на большие подвиги. Памяти модели досталось немного - всего 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной, поэтому работает аппарат под управлением облегченной операционной системы Android Go Edition.

Аккумулятор Tecno Pop 5 имеет емкость 4000 мА/ч. Производитель уверяет, что одного заряда хватит на 19 часов звонков, 9 часов просмотра видео, 98 часов прослушивания музыки или даже 788 часов в режиме ожидания.

На передней панели расположилась 5-мегапиксельная фронтальная камера, а вот тыловая объединяет два датчика разрешением 5 и 2 МП. Причем обе камеры отхватили по собственной вспышке. За безопасность отвечает сканер отпечатков пальцев, установленный сзади.

Несмотря на низкий ценник, внешний вид смартфона достаточно приятен: сдержанные цвета, особый рисунок линий на крышке, аккуратное оформление камер.

Tecno Pop 5 (фото: Rozetka)

Doogee X96 Pro

Профессиональная версия Doogee X96 Pro оборудована 8-ядерным процессором SC9863A с энергоэффективными ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 1.6 ГГц, а также установлен более мощный графический процессор IMG PowerVR GE8322.

Такой экономичный в плане электроэнергии процессор с огромной батареей емкостью 5400 мА/ч позволяет еще дольше оставаться на связи на одном заряде аккумулятора - Doogee X96 Pro своим примером задает планку автономности другим производителям смартфонов.

Дополнительно новинка от Doogee увеличила объем встроенной памяти в своем устройстве до 64 Гб, которое при необходимости можно расширить еще на 256 Гб картой памяти MicroSD. Смартфон Doogee X96 Pro есть в наличии в 4 цветовых вариантах: синий, черный, зеленый и кирпично-красный.

Doogee X96 Pro (фото: Wikimedia)