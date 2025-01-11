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5 корисних звичок японців, які допомагають їм жити понад 100 років

Субота 11 січня 2025 08:41
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5 корисних звичок японців, які допомагають їм жити понад 100 років Фото: Що їдять японці для довгого та щасливого життя (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Японія вже давно відома своїм високим рівнем тривалості життя. Особливо вражає Окінава, яку часто називають "землею довгожителів". Багато японців доживають до ста років і більше, зберігаючи активність і ясний розум. Секрет їхнього довголіття прихований у простих, але ефективних звичках, які можна запровадити у своє життя.

Чому ж японці живуть довго, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Збалансоване харчування

Японці приділяють велику увагу тому, що їдять. Їх раціон багатий на рибу, морепродукти, рис, овочі, фрукти, водорості та продукти з сої, такі як тофу і місо. Вони вживають їжу невеликими порціями, що допомагає уникати переїдання. Концепція "Хара хачі бу" - їсти до 80% насичення - є важливою складовою їхньої культури харчування.

Регулярна фізична активність

Щоденна фізична активність - частина життя японців. Вони часто ходять пішки, їздять на велосипеді та займаються традиційними мистецтвами, такими як тай-чі чи айкідо. Навіть у похилому віці японці залишаються фізично активними, що сприяє підтримці здоров’я серця, суглобів і м’язів.

Повага до соціальних зв'язків

Японці цінують спілкування та підтримують міцні стосунки зі своєю сім'єю, друзями та громадою. В Окінаві існує традиція "моай" - невеликі групи підтримки, які збираються для спілкування, взаємодопомоги та обміну життєвими радощами. Така соціальна взаємодія допомагає боротися зі стресом і підтримує ментальне здоров'я.

Мінімізація стресу

Японська культура приділяє увагу збереженню гармонії та душевного спокою. Практики, такі як медитація, чайна церемонія або прогулянки на природі (наприклад, "сінрін-йоку" - лісові купання), допомагають знизити рівень стресу. Також вони багато часу проводять у садах і природних парках, що сприяє релаксації.

Дотримання режиму сну

Японці цінують важливість якісного сну. Більшість із них дотримуються чіткого режиму сну, лягаючи спати і прокидаючись у визначений час. Також вони практикують короткі перерви для відпочинку вдень ("інемурі"), що допомагає відновити енергію.

Як ці звички можна інтегрувати у своє життя?

Впровадження японських звичок у повсякденне життя може значно покращити ваше здоров’я та благополуччя. Спробуйте додати більше овочів і риби до раціону, регулярно займайтеся фізичною активністю, підтримуйте стосунки з близькими, знаходьте час для релаксації та піклуйтеся про якісний сон. Це прості кроки, які можуть допомогти вам жити довше та щасливіше.

Раніше ми писали про жінку-довгожительку з Японії, яка дожила до 116 років.

Раніше ми розповідали, що 104-річна жінка, яка 40 років пропрацювала вчителькою, озвучила простий ключ до довгого життя.

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