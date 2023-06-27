5 корисних та швидких обідів, які можна взяти з собою на роботу

Часто протягом робочого дня немає можливості вийти з офісу і нормально пообідати. Щоб не їсти бутерброди з ковбасою, можна заздалегідь приготувати смачні та корисні страви.
Рецепти смачних та легких у приготуванні обідів - читайте на Styler нижче.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Необхідно змастити обидва шматочки хліба сиром. Далі трохи посоліть, очистіть авокадо від шкірки та розріжте ножем навпіл до кісточки. Вставте у кісточку лезо ножа і поверніть, видаляючи її.
Якщо авокадо дуже стигле - можна розім'яти його виделкою прямо у шкірці, а потім намазати на хліб. Якщо м'якоть ще щільна - відокремте шкірку, поріжте фрукт на невеликі частинки і покладіть їх на сендвіч. Додайте в'ялені томати та листочки шпинату.
Інгредієнти:
Добре помийте цибулю та наріжте зелену частину на шматки. Білу частину цибулі використовуйте в подрібненому вигляді для подачі.
У глибокій мисці змішайте все борошно та холодну воду. Додавайте воду поступово та розмішуйте, поки суміш не набуде бажаної консистенції.
Після цього додайте у тісто зелену цибулю, трошки присоліть та приперчіть на свій смак.
У велику сковороду для млинців додайте олію та половину тіста. Готуйте з одного боку до золотистої скоринки. Переверніть і обсмажте іншу сторону.
Готовий млинець перекладіть на тарілку. У сковороду влийте тісто, що залишилося.
Млинці із зеленою цибулею (mlynci.com)
Основні інгредієнти:
Рибні консерви розімніть виделкою. Цибулю і картоплю очистьте, помийте і натріть на дрібній тертці. Додайте яйця, манну крупу, сіль, перець і добре перемішайте. Дайте трохи настоятися (5-7 хвилин).
Далі розігрійте сковорідку з олією і викладіть ложкою масу, як на оладки, і смажте з обох боків до рум’яної скоринки.
Котлети з рибних консервів (freepik)
Інгредієнти:
Яйця збийте з сіллю, перцем і молоком до однорідної маси. Нагрійте сковороду, змастіть маслом і вилийте в неї яєчну суміш. Смажте з одного боку, щоб омлет схопився і вимкніть вогонь.
Сир і шинку наріжте соломкою. Омлет перекладіть на обробну дошку і наріжте неширокими смужками.
Багет розріжте вздовж навпіл, але не до кінця. Розкрийте його і виберіть частину м’якуша. Змастіть всередині вершковим маслом.
На нижню частину багета викладіть шматочки сиру, зверху покладіть омлет, а на нього шинку. Накрийте другою половиною багета і загорніть його у фольгу. Запікайте 10 хвилин при температурі 180°C.
Підготуйте такі інгредієнти:
Спагеті необхідно покласти в киплячу воду і відварити до готовності. Для фрикадельок порізати дрібно цибулю і змішати з фаршем і яйцем. Додати сіль і перець, сформуйте фрикадельки і обваляйте в борошні.
На сковорідку необхідно налити олію та злегка обсмажити фрикадельки. Нарізати кубиками помідори і тушкувати з фрикадельками. Томатну пасту злегка розбавити водою і додати до фрикадельок. У соус додати трави і спеції до свого смаку. У відварені спагеті додайте фрикадельки в соусі.
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