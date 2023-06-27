5 полезных и быстрых обедов, которые можно взять с собой на работу

Сэндвич с сыром и авокадо

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

2 кусочка цельнозернового хлеба

сыр - 2 ч. л.

половинка авокадо

соль

вяленые томаты

листья шпината

Способ приготовления

Необходимо смазать оба кусочка хлеба творогом. Далее немного посолите, очистите авокадо от кожуры и разрежьте ножом пополам до косточки. Вставьте в косточку лезвие ножа и сверните, удаляя ее.

Если авокадо очень спелое - можно размять его вилкой прямо в кожуре, а затем намазать на хлеб. Если мякоть еще плотная - отделите кожуру, порежьте фрукт на небольшие частицы и положите их на сэндвич. Добавьте вяленые томаты и листики шпината.

Сэндвич с сыром и авокадо

Блинчики с зеленым луком

Ингредиенты:

Мука пшеничная - 3/4 стакана

Рисовая мука - 1/4 стакана

Холодная вода - 3/4 стакана

Лук зеленый - 5 шт.

Соль - по своему вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Масло подсолнечное

Легкий способ приготовления

Хорошо помойте лук и нарежьте зеленую часть в кусочки. Белую часть лука используйте в измельченном виде для подачи.

В глубокой миске смешайте всю муку и холодную воду. Добавляйте воду постепенно и размешивайте, пока смесь не приобретет желаемую консистенцию.

После этого добавьте в тесто зеленый лук, немного присолите и приперчите по своему вкусу.

В большую сковороду для блинов добавьте растительное масло и половину теста. Готовьте с одной стороны к золотистой корочке. Переверните и обжарьте другую сторону.

Готовый блинчик переложите на тарелку. В сковороду влейте оставшееся тесто.

Блинчики с зеленым луком (mlynci.com)

Котлеты из рыбных консервов

Основные ингредиенты:

Консервы рыбные - 180 г.

Яйца куриные - 5 шт.

Картофель - 3 шт.

Лук - 3 шт.

Манная крупа - 120 г.

Масло подсолнечное - 150 г.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый

Рыбные консервы разомните вилкой. Лук и картофель очистите, промойте и натрите на мелкой терке. Добавить яйца, манную крупу, соль, перец и хорошо перемешайте. Дайте немного настояться (5-7 минут).

Далее разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите ложкой массу, как на оладьи, и жарьте с обеих сторон до румяной корочки.

Котлеты из рыбных консервов (freepik)

Горячие бутерброды с омлетом, сыром и ветчиной

Ингредиенты:

Французский багет

Яйца куриные - 2 шт.

Молоко - 20 мл.

Масло сливочное - 60 г.

Сыр твердый - 40 г.

Ветчина - 160 г.

Соль - по вкусу.

Перец черный молотый

Легкий способ приготовления

Яйца взбейте с солью, перцем и молоком до однородной массы. Нагрейте сковороду, смажьте маслом и вылейте в нее яичную смесь. Жарьте с одной стороны, чтобы омлет схватился и выключите огонь.

Сыр и ветчину нарежьте соломкой. Омлет переложите на разделочную доску и нашинкуйте неширокими полосками.

Багет разрежьте вдоль пополам, но не до конца. Раскройте его и выберите часть мякоти. Смажьте внутри сливочным маслом.

На нижнюю часть багета выложите кусочки сыра, сверху положите омлет, а на него ветчину. Накройте второй половиной багета и заверните его в фольгу. Запекайте 10 минут при 180°C.

Горячие бутерброды с омлетом, сыром и ветчиной (freepik)

Спагетти с фрикадельками

Подготовьте следующие ингредиенты:

Лук - 1 шт.

Говяжий фарш - 500 г.

Помидоры - 2 шт.

Томатная паста - 2 ч. л.

Спагетти - 400 г.

Куриное яйцо - 1 шт.

Пшеничная мука - 2 ст. л.

Спагетти нужно положить в кипящую воду и отварить до готовности. Для фрикаделек порезать мелко лук и смешать с фаршем и яйцом. Добавить соль и перец, сформируйте фрикадельки и обваляйте в муке.

На сковороду нужно налить масло и слегка обжарить фрикадельки. Нарезать помидоры кубиками и тушить с фрикадельками. Томатную пасту слегка разбавить водой и добавить в фрикадельки. В соус добавить травы и специи по своему вкусу. В отварные спагетти добавьте фрикадельки в соусе.

Спагетти с фрикадельками (freepik)