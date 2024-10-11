5 книжкових новинок темного фентезі під Хелловін

Новий чудовий фентезі - книга про історії та казки, у темному серці якого дивна родина й палке кохання…

У Йоркширі живуть кілька стародавніх родин "книгоїдів". Останні зі свого роду, вони існують на маргінесі суспільства та у буквальному сенсі харчуються історіями та легендами. Діти у цих родинах - рідкість, тож коли у Девон Фервезер друга дитина народжується Пожирачем Розуму, що поглинає не історії, а розум і душі людей, - вона тікає, перш ніж він може перетворитися загрозу для сім'ї... або навіть гірше. Живучи серед людей і знаходячи здобич для свого сина, Девон шукає ліки від його голоду. Але час спливає - адже її сім'я хоче її повернути, та з кожною душею, яку поглинає її син, вона втрачає трохи більше себе...

Це історія про втечу, дику материнську відданість і дивне кохання, для читачів, що шукають чогось заманливого, захопливого, дивного і нового.

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Протягом двох століть усі жінки роду Дарлінґ зникали у свій 18-й день народження. Іноді вони зникали лише на день, іноді на тиждень чи місяць. Але вони завжди поверталися зломленими і навіть божевільними. На що готовий піти Пітер Пен, аби отримати бажане? Чи готова Вінні Дарлінґ допомогти Загубленим хлопцям врятувати острів?

Хоч "Король Неверленду" і черпає натхнення з роману "Пітер Пен і Венді", та ця книга створена виключно для дорослої аудиторії. Історія занурить вас у світ романтично-еротичних пригод з харизматичними та безкомпромісними героями. Ви зіткнетеся з палкими почуттями, напруженими конфліктами та бурхливими емоціями, що створюють неповторну атмосферу твору. Приготуйтесь до першої пригоди з історії, яка змінить ваше уявлення про казки назавжди.

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Пробудження демона Кайстерона було нелегким. Свідомість довго спала, не помічаючи плину часу, а смертне тіло хтось замкнув у кришталевій труні в дивній підводній гробниці. Вибравшись на волю, Кай намагається з’ясувати, що сталося з ним та його соратниками. Разом із давньою подругою, відьмою Зієді, він вирушає на пошуки її дружини - маршалки Тайрен, яка безслідно зникла.

Очевидно, що спроба усунути Кая і викрадення впливової маршалки пов’язані зі змовою всередині коаліції Повсталого світу. Але хто за цим стоїть? І навіщо це робить?

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Контузія, отримана під час війни з російськими окупантами, принесла із собою не тільки дикий біль. Орфея - саме так побратими називали Славка Байду - постійно переслідували дивні сни, в яких він бачив себе сином старости Васильком, кохав молоду ягу на ім’я Катерина і був хранителем Срібного Джерела, що дарувало людям силу та безсмертя.

Але Доля - дивна пані. Провівши ніч на могилі батьків, які загинули під уламками російської ракети, Орфей несподівано перенісся у засніжений ліс за багато кілометрів від рідного села, щоб заново познайомитися зі своїми батьками з минулого життя, попом Гермогеном-Ферапонтом, лісовиком Квітневичем та його дружиною. Їхні долі перетнулися недарма. Орфей повинен відродити Срібне Джерело, яке Василько колись запечатав. Інакше Катерину він втратить назавжди…

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Сучасна фантастика в Україні та світі дійсно має жіноче обличчя. Збірка фантастичних оповідань "Мотанка" познайомить читачів із творами дванадцяти сучасних українських авторок, різними за настроєм та спрямуванням, сетингом та стилем.

Містика та фантастика у цих оповіданнях щораз повертаються до жіночого досвіду під час війни, навіть якщо переносить читачів до альтернативного Леобурга чи невідомого болотяного краю у вигаданому світі, зіштовхує героїв із русалками чи духами мертвих. Героїні цих історій сильні, здатні долати загарбників та боронити себе й тих, кого люблять. Й ці героїні неодмінно вам запам’ятаються.

Кожне із дванадцяти оповідань проілюстроване Інною Делієвою. У вступному слові від редакції читачі можуть ознайомитись із науковим коментарем антропологині Марії Курячої щодо побутування образу мотанки як оберегу, що особливо актуальний у часи повномасштабної війни.

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