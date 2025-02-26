5 ключових фішок iPhone 16e, через які користувачі iOS захочуть перейти на новинку

Новий iPhone 16e від Apple не такий бюджетний, як iPhone SE, що замінив його, але все ж є чудовим варіантом для користувачів, які хочуть оновити пристрій, не витративши при цьому занадто багато.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять значних поліпшень iPhone 16e порівняно з попередніми моделями iPhone, посилаючись на провідний сайт новин про техніку Apple, 9to5Mac.
Apple зазвичай надає досить солідну підтримку для своїх пристроїв протягом декількох років після їхнього випуску. Однак, що викликало суперечки, базові моделі iPhone 15 і 15 Plus не підтримують Apple Intelligence, незважаючи на те, що їх було випущено всього за рік до появи AI.
Що б ви не думали про поточні можливості Apple Intelligence, майбутні оновлення iOS будуть тільки розширювати можливості ШІ на iPhone. І якщо ви купите iPhone 16e, ви отримаєте всі ці функції. Якщо залишитеся на iPhone 15, вам все одно доведеться їх чекати.
iPhone 16e вийшов менш ніж через 18 місяців після iPhone 15, але його чип на цілих дві генерації потужніший. A18, встановлений у новому iPhone, пропонує поліпшену продуктивність порівняно з A16 Bionic в iPhone 15. Це також більш перспективний чип, багато в чому завдяки підтримці Apple Intelligence.
Мало що має більше значення в iPhone, ніж час роботи від батареї, і в цьому плані iPhone 16e виділяється порівняно з iPhone 15.
Apple надає такі дані щодо часу роботи акумулятора при відтворенні відео:
Звичайно, ваш досвід у повсякденному використанні може відрізнятися, але за цими даними можна очікувати збільшення продуктивності акумулятора iPhone 16e на 30 відсотків.
iPhone 15 став останньою моделлю, в якій зберігся класичний перемикач режиму "вібрація/без звуку". Того ж року в iPhone 15 Pro з'явилася кнопка Action замість цього перемикача, і тепер її додали і в iPhone 16e.
Кнопка Action може бути налаштована для виконання практично будь-якої функції, наприклад:
Звичайно, ви все одно можете налаштувати кнопку для перемикання між режимами "вібрація" і "без звуку", якщо вам це потрібно.
Нарешті, iPhone 15 має 6 ГБ ОЗП, а новий iPhone 16e оснащений 8 ГБ. Це збільшення на 33 відсотки дає змогу підтримувати Apple Intelligence і має забезпечити плавнішу роботу iOS загалом, особливо в міру того, як майбутні оновлення програмного забезпечення вимагатимуть більшого від апаратного забезпечення вашого iPhone.
Залежно від того, як ви використовуєте пристрій, ці втрати можуть стати значною проблемою або зовсім не вплинути на ваш досвід використання.
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