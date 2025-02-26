5 ключевых фишек iPhone 16e, из-за которых пользователи iOS захотят перейти на новинку

Поддержка Apple Intelligence

Apple обычно предоставляет довольно солидную поддержку для своих устройств на протяжении нескольких лет после их выпуска. Однако, что вызвало споры, базовые модели iPhone 15 и 15 Plus не поддерживают Apple Intelligence, несмотря на то, что они были выпущены всего за год до появления AI.

Что бы вы ни думали о текущих возможностях Apple Intelligence, будущие обновления iOS будут только расширять возможности ИИ на iPhone. И если вы купите iPhone 16e, вы получите все эти функции. Если останетесь на iPhone 15, вам все равно придется их ждать.

iPhone 16e поддерживает Apple Intelligence (фото: 9to5Mac)

Чип A18

iPhone 16e вышел менее чем через 18 месяцев после iPhone 15, но его чип на целых две генерации мощнее. A18, установленный в новом iPhone, предлагает улучшенную производительность по сравнению с A16 Bionic в iPhone 15. Это также более перспективный чип, во многом благодаря поддержке Apple Intelligence.

Чип A18 (фото: 9to5Mac)

Улучшенное время работы от батареи

Мало что имеет большее значение в iPhone, чем время работы от батареи, и в этом плане iPhone 16e выделяется по сравнению с iPhone 15.

Apple предоставляет следующие данные по времени работы аккумулятора при воспроизведении видео:

iPhone 16e - 26 часов

iPhone 15 - 20 часов

Конечно, ваш опыт в повседневном использовании может отличаться, но по этим данным можно ожидать увеличения производительности аккумулятора iPhone 16e на 30 процентов.

Время работы батареи в iPhone 16e увеличено на 30 процентов (фото: 9to5Mac)

Кнопка действия

iPhone 15 стал последней моделью, в которой сохранился классический переключатель режима "вибрация/без звука". В том же году в iPhone 15 Pro появилась кнопка Action вместо этого переключателя, и теперь она включена и в iPhone 16e.

Кнопка Action может быть настроена для выполнения практически любой функции, например:

запуск приложения "Камера"

переход в режим Focus

запуск таймера

активация ярлыка

использование Shazam для определения песни

активация любого управления в Центре управления.

Конечно, вы все равно можете настроить кнопку для переключения между режимами "вибрация" и "без звука", если вам это нужно.

Action Button (фото: 9to5Mac)

8 ГБ ОЗУ

Наконец, iPhone 15 имеет 6 ГБ ОЗУ, а новый iPhone 16e оснащен 8 ГБ. Это увеличение на 33 процента позволяет поддерживать Apple Intelligence и должно обеспечить более плавную работу iOS в целом, особенно по мере того, как будущие обновления программного обеспечения будут требовать большего от аппаратного обеспечения вашего iPhone.

Какие существуют потери при переходе на iPhone 16e

Нет верхширокоугольной камеры или макрорежима

Нет Dynamic Island, только стандартный вырез

Нет поддержки MagSafe, но зарядка по беспроводной сети доступна

Экран не такой яркий

Нет кинематографического или экшен-режима для видео

Нет чипа Ultra Wideband для точного поиска.

В зависимости от того, как вы используете устройство, эти потери могут стать значительной проблемой или вовсе не повлиять на ваш опыт использования.