5 класних фільмів від Netflix, на які не шкода витратити час

"Гра Джеральда"

Фільм починається з того, що чоловік та дружина їдуть за місто, аби відпочити та провести час разом. Але все закінчується дуже драматично. Обранець жінки помирає просто у ліжку з нею, а сама вона не може покликати на допомогу та просто вийти з кімнати.

"Пташиний короб"

Фільм розповість про справжній кінець світу. Жінка, яка хоче врятувати своїх дітей, намагається вберегти їх від смерті. І всі вони стають заручниками будинку, адже лише там відносно безпечно. Життя у темних кімнатах призводить до того, що діти не бачили світла. І їм усе ж доведеться вийти на вулицю.

"Ірландець"

Стрічка подарує вам цікаву історію про мафіозі, який загадково зникає. Кримінальна драма сподобається тим, хто любить яскравий сюжет та неперевершену гру акторів.

"Анігіляція"

Фантастичний фільм розповість про біолога, яка три роки чекала на свого чоловіка-військового. Його вважали зниклим, але він раптово повернеться до дружини. Чоловік втратив пам'ять та нічого не може розповісти, а тому його обраниця намагається розкрити моторошну таємницю, про яку краще нікому не знати.

"До кісток"

Драма з Кіану Рівзом розповість про художницю, яка буквально вмирає на очах. Дівчина страждає від анорексії, а тому врятувати її може лише справжній професіонал. Її відвозять до лікаря, який практикує незвичайні методи. І це кардинально змінить її життя.