5 классных фильмов от Netflix, на которые не жалко потратить время

"Игра Джеральда"

Фильм начинается с того, что муж и жена уезжают за город, чтобы отдохнуть и провести время вместе. Но все заканчивается очень драматично. Избранник женщины умирает прямо в постели с ней, а она не может позвать на помощь и банально выйти из комнаты.

"Птичий короб"

Фильм расскажет о настоящем конце света. Женщина, желающая спасти своих детей, пытается уберечь их от смерти. И все они становятся заложниками дома, ведь только там относительно безопасно. Жизнь в темных комнатах приводит к тому, что дети не видели света. И им все же придется выйти на улицу.

"Ирландец"

Лента подарит вам интересную историю о загадочно исчезающем мафиози. Криминальная драма понравится всем, кто любит яркий сюжет и непревзойденную игру актеров.

"Анигиляция"

Фантастический фильм расскажет о биологе, которая три года ждала своего мужа-военного. Его считали пропавшим, но он внезапно вернется к жене. Мужчина потерял память и ничего не может рассказать, а потому его избранница пытается раскрыть жуткую тайну, о которой лучше никому не знать.

"До костей"

Драма с Киана Ривзом расскажет о художнице, которая буквально умирает на глазах. Девушка страдает анорексией, а потому спасти ее может только настоящий профессионал. Ее отвозят к врачу, практикующему необычные методы. И это кардинально изменит ее жизнь.