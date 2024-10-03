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5 классных фильмов от Netflix, на которые не жалко потратить время

Интересные фильмы на Нетфликс (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Стриминговый сервис Netflix выпускает не только сериалы, но и фильмы. И есть немало лент, которые стоит посмотреть, если вы их пропустили. Сюжеты и истории поразят своим разнообразием.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 интересных фильмов, которые можно посмотреть с друзьями или второй половинкой.

"Игра Джеральда"

Фильм начинается с того, что муж и жена уезжают за город, чтобы отдохнуть и провести время вместе. Но все заканчивается очень драматично. Избранник женщины умирает прямо в постели с ней, а она не может позвать на помощь и банально выйти из комнаты.

 

"Птичий короб"

Фильм расскажет о настоящем конце света. Женщина, желающая спасти своих детей, пытается уберечь их от смерти. И все они становятся заложниками дома, ведь только там относительно безопасно. Жизнь в темных комнатах приводит к тому, что дети не видели света. И им все же придется выйти на улицу.

 

"Ирландец"

Лента подарит вам интересную историю о загадочно исчезающем мафиози. Криминальная драма понравится всем, кто любит яркий сюжет и непревзойденную игру актеров.

 

"Анигиляция"

Фантастический фильм расскажет о биологе, которая три года ждала своего мужа-военного. Его считали пропавшим, но он внезапно вернется к жене. Мужчина потерял память и ничего не может рассказать, а потому его избранница пытается раскрыть жуткую тайну, о которой лучше никому не знать.

 

"До костей"

Драма с Киана Ривзом расскажет о художнице, которая буквально умирает на глазах. Девушка страдает анорексией, а потому спасти ее может только настоящий профессионал. Ее отвозят к врачу, практикующему необычные методы. И это кардинально изменит ее жизнь.

 

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