5 канатних доріг, з яких відкриваються найкращі пейзажі світу

Канатні дороги - це не лише зручний спосіб пересування в гірських районах, але й справжні архітектурні та інженерні шедеври, які пропонують мандрівникам унікальні панорами та незабутні враження.

Канатна дорога Телеферіко-де-Меріда, Венесуела

Телеферіко-де-Меріда є найдовшою канатною дорогою у світі, її протяжність перевищує 12,5 км. Вона складається з чотирьох секцій і веде на вершину гори Еспехо, яка розташована на висоті 4 765 метрів над рівнем моря. Подорож займає близько двох годин, під час яких відкриваються захоплюючі панорами міста Меріда та навколишніх гір.

Канатна дорога була побудована у 1960-х роках і є важливим туристичним об'єктом Венесуели. Вона дозволяє відвідувачам насолоджуватися красою Андських гір та місцевою флорою і фауною. Телеферіко-де-Меріда також є важливим транспортним засобом для місцевих жителів, які використовують її для доступу до віддалених районів.

Телеферіко-де-Меріда (фото: tsikaviy-svit.com)

Канатна дорога Тяньмень Шан, Китай

Канатна дорога Тяньмень Шан, розташована в Китаї, є однією з найдовших у світі, її протяжність складає 7,455 метрів. Вона з'єднує місто Чжанцзяцзе з вершиною гори Тяньмень, відомої своїми вражаючими скельними утвореннями та природними арками. Під час поїздки пасажири можуть насолоджуватися панорамними видами на гірські пейзажі та густі ліси.

Канатна дорога була відкрита у 2006 році і стала популярною туристичною атракцією. Вона також є частиною національного парку Тяньмень, який славиться своїми природними красотами та унікальними геологічними формаціями. Канатна дорога дозволяє відвідувачам швидко та зручно дістатися до вершини гори, де розташовані численні туристичні маршрути та оглядові майданчики.

Канатна дорога Тяньмень Шан (фото: tsikaviy-svit.com)

Канатна дорога "Крила Татева", Вірменія

Канатна дорога "Крила Татева" у Вірменії є однією з найдовших у світі, її протяжність складає майже 6 км. Вона з'єднує село Гндеванк з Татевським монастирем, розташованим на вершині скелі. Під час поїздки пасажири можуть насолоджуватися видами на каньйон річки Воротан та навколишні гірські пейзажі.

Вона була відкрита у 2010 році і стала важливим туристичним об'єктом Вірменії. Вона дозволяє відвідувачам швидко та зручно дістатися до Татевського монастиря, який є однією з головних архітектурних пам'яток країни. Канатна дорога також сприяє розвитку туризму в регіоні та покращенню доступу до віддалених районів.

Канатна дорога "Крила Татева" (фото: Вікіпедія)

Канатна дорога Complexo do Alemano, Бразилія

Complexo do Alemão - одна з найдовших канатних доріг у світі. Її загальна довжина сягає приблизно 3,5 кілометрів. Ця канатна дорога є однією з найновіших у світі, оскільки її побудували лише сім років тому. Будівництво тривало два роки. Complexo do Alemão може перевозити до трьох тисяч пасажирів за годину.

Ще одна цікава особливість цієї канатки - це найнижча вартість проїзду у світі. На маршруті працює понад 150 вагончиків (фунікулерів), кожен з яких вміщує до 10 осіб. Вони постійно курсують між станціями, забезпечуючи зручне пересування для пасажирів.

Канатна дорога Complexo do Alemano (фото: tsikaviy-svit.com)

Канатна дорога Масада, Ізраїль

Канатна дорога Масада в Ізраїлі дозволяє насолодитися видом на фортецю Масада на вершині гори. Висота дороги - 257 метрів у нижній її частині, і 290 метрів - у верхній. Канатна дорога була побудована у 1971 році, а її реконструкцію завершили у 1998 році.

Вона є важливим туристичним об'єктом Ізраїлю та дозволяє відвідувачам швидко та зручно дістатися до фортеці, що є однією з головних архітектурних пам'яток країни. Канатна дорога також пропонує захоплюючі види на навколишні пустельні пейзажі та Мертве море.

Канатна дорога Масада (фото: tsikaviy-svit.com)