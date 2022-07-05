5 июля: почему этот день опасен, приметы, у кого именины

5 июля православный мир чтит память Евсевия, епископа Самосатского, который жил в 4 веке и прославился как защитник приверженцев православной веры.
Какие приметы этого дня, главные запреты даты - читайте в материале Styler.
Известно, что преподобный Евсевий скончался именно в этот день. Как-то Евсевий шел по улице, неизвестная женщина находилась в это время на крыше и внезапно решила сбросить на голову Евсевию кусок черепицы, убив его.
Она заявила, что сама не понимает, зачем она это сделала. Наши предки верили, что этот день - лучшее время для чистки колодцев. По народным наблюдениям, если помыть колодец в этот день, то питьевая вода будет не только чистой, но обретет целебные свойства.
Запрещается ссориться и конфликтовать с любимым человеком, иначе он может уйти навсегда и никогда с вами не встретится.
Нельзя ссориться и с близкими людьми и с друзьями, это может плохо закончится.
Не следует в этот день выезжать куда-то, говорят, что именно в эту дату бывает много аварий.
День Ангела в этот день празднуют Ульяна, Юлиана, Юлия, Ефросинья, Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Теодор и Федор.
Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим.
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