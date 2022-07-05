5 июля: почему этот день опасен, приметы, у кого именины

5 июля православный мир чтит память Евсевия, епископа Самосатского, который жил в 4 веке и прославился как защитник приверженцев православной веры.

Известно, что преподобный Евсевий скончался именно в этот день. Как-то Евсевий шел по улице, неизвестная женщина находилась в это время на крыше и внезапно решила сбросить на голову Евсевию кусок черепицы, убив его.

Она заявила, что сама не понимает, зачем она это сделала. Наши предки верили, что этот день - лучшее время для чистки колодцев. По народным наблюдениям, если помыть колодец в этот день, то питьевая вода будет не только чистой, но обретет целебные свойства.

Главные приметы этого дня

Если в этот день вы увидели кролика — будет ливень.

Солнечные лучи греют землю — урожай зерновых не заставит себя ждать.

Услышали карканье ворон — быть беде.

Вороны начали строить гнезда неподалеку от вашего дома — будут ливни.

Хорошая погода будет, если луна в этот день полная.

Шишки лопуха появляются перед дождем.

Если черные облака начали быстро двигаться — ненастье грядет.

Вихрь, которые идет в тихую погоду, предвещает дождь.

Над берегами туман собирается — будет сырая погода.

Что нельзя делать в этот день

Запрещается ссориться и конфликтовать с любимым человеком, иначе он может уйти навсегда и никогда с вами не встретится.

Нельзя ссориться и с близкими людьми и с друзьями, это может плохо закончится.

Не следует в этот день выезжать куда-то, говорят, что именно в эту дату бывает много аварий.

Кто празднует именины

День Ангела в этот день празднуют Ульяна, Юлиана, Юлия, Ефросинья, Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Теодор и Федор.