5 липня: чому цей день небезпечний, прикмети, у кого іменини

5 липня православний світ вшановує пам'ять Євсевія, єпископа Самосатського, який жив в 4 столітті і прославився як захисник прихильників православної віри.

Відомо, що преподобний Євсевій помер саме в цей день. Якось Євсевій йшов вулицею, невідома жінка перебувала в цей час на даху і раптово вирішила скинути на голову Євсевію шматок черепиці, убивши його.

Вона заявила, що сама не розуміє, навіщо вона це зробила. Наші предки вірили, що цей день - найкращий час для чищення колодязів. За народними спостереженнями, якщо помити колодязь в цей день, то питна вода буде не тільки чистою, але знайде цілющі властивості.

Головні прикмети цього дня

Якщо в цей день ви побачили кролика - буде злива.

Сонячні промені гріють землю-урожай зернових не змусить себе чекати.

Почули каркання ворон - бути біді.

Ворони почали будувати гнізда неподалік від вашого будинку - будуть зливи.

Гарна погода буде, якщо місяць в цей день повна.

Шишки лопуха з'являються перед дощем.

Якщо чорні хмари почали швидко рухатися - негода гряде.

Вихор, які йде в тиху погоду, віщує дощ.

Над берегами туман збирається - буде сира погода.

Що не можна робити в цей день

Забороняється сваритися і конфліктувати з коханою людиною, інакше вона може піти назавжди й ніколи з вами не зустрінеться.

Не можна сваритися і з близькими людьми й з друзями, це може погано закінчиться.

Не слід в цей день виїжджати кудись, кажуть, що саме в цю дату буває багато аварій.

Хто святкує іменини

День Ангела в цей день святкують Уляна, Юліана, Юлія, Єфросинія, Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Теодор і Федір.