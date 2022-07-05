5 липня: чому цей день небезпечний, прикмети, у кого іменини
5 липня православний світ вшановує пам'ять Євсевія, єпископа Самосатського, який жив в 4 столітті і прославився як захисник прихильників православної віри.
Які прикмети цього дня, головні заборони дати - читайте в матеріалі Styler.
Відомо, що преподобний Євсевій помер саме в цей день. Якось Євсевій йшов вулицею, невідома жінка перебувала в цей час на даху і раптово вирішила скинути на голову Євсевію шматок черепиці, убивши його.
Вона заявила, що сама не розуміє, навіщо вона це зробила. Наші предки вірили, що цей день - найкращий час для чищення колодязів. За народними спостереженнями, якщо помити колодязь в цей день, то питна вода буде не тільки чистою, але знайде цілющі властивості.
Головні прикмети цього дня
- Якщо в цей день ви побачили кролика - буде злива.
- Сонячні промені гріють землю-урожай зернових не змусить себе чекати.
- Почули каркання ворон - бути біді.
- Ворони почали будувати гнізда неподалік від вашого будинку - будуть зливи.
- Гарна погода буде, якщо місяць в цей день повна.
- Шишки лопуха з'являються перед дощем.
- Якщо чорні хмари почали швидко рухатися - негода гряде.
- Вихор, які йде в тиху погоду, віщує дощ.
- Над берегами туман збирається - буде сира погода.
Що не можна робити в цей день
Забороняється сваритися і конфліктувати з коханою людиною, інакше вона може піти назавжди й ніколи з вами не зустрінеться.
Не можна сваритися і з близькими людьми й з друзями, це може погано закінчиться.
Не слід в цей день виїжджати кудись, кажуть, що саме в цю дату буває багато аварій.
Хто святкує іменини
День Ангела в цей день святкують Уляна, Юліана, Юлія, Єфросинія, Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Теодор і Федір.
Раніше ми писали, які передані у спадок речі ні в якому разі не можна віддавати іншим.
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