5 ідей, як креативно розважити дитину під час канікул

Зимові канікули - це час для емоційного відпочинку дитини, коли їй треба відновитися та набратись сил перед початком нового семестру. Саме тому дуже важливо провести час разом із дитиною і заповнити його максимально різними активностями.

Вуличні розваги

Обговоріть із дитиною, якій активності вона віддає перевагу. Якщо на вулиці є сніг, то можна спільно зліпити замок Снігової королеви, звірят чи банально сніговика. Гарною ідеєю буде разом провести пів дня на ковзанці, або ж навіть можна повести дитину на лижі чи сноуборд - подібні атракції пропонують навіть у межах міста.

Запропонуйте дитині кілька варіантів, щоб дитина вибрала те, що більше їй до вподоби. Якщо ж не хочете, щоб дитина перебувала на вулиці, то можна розглянути варіанти розваг, які пропонують у закритих приміщеннях - різноманітні ігрові кімнати, атракціони тощо.

Новорічна прем'єра власної вистави

Дуже гарно розкриває творчий потенціал "гра у театрала". Запропонуйте дитині створити власну виставу. Допоможіть дитині продумати сценарій на різдвяно-новорічну тематику. Хай дитина намалює звірят, або ж виріже із старих журналів. Ще простіший варіант - якщо у вас є пальчикові ляльки у вигляді тваринок.

Тоді розподіліть із нею ролі, зробіть кілька репетицій та ввечері влаштуйте виставу. На показ запросіть бабусю чи дідуся, або ж сусідських діток. Або ж хай дитина покаже прем'єру своєї п'єси, коли до вас прийдуть гості.

Напишіть разом із дитиною сценарій до вистави (фото: Freepik)

Відвідини новорічних локацій

Практично до кінця січня працюватимуть резиденції Санта Клауса і безліч новорічних локацій. Також дитину можна повести на майстер-клас ялинкових прикрас, або навіть випікання пампушок.

Заздалегідь поцікавтесь у дитини, щоб вона хотіла спробувати зробити власними руками, щоб їй точно було цікаво на заході.

Сімейний перегляд мультфільмів

Підберіть 5 новорічних мультфільмів і щовечора переглядайте їх із дитиною. Після цього варто з нею обговорювати сюжет, запитати, що їй було цікаво, а що найбільше здивувало. Коли переглянете усі стрічки зі свого списку, хай дитина оцінить, який мультфільм на яке місце вона б розмістила. Це буде її власний рейтинг.

Зйомка власного фільму про канікули

Якщо дитина середнього або старшого шкільного віку, то можна спробувати зняти власний фільм про те, як вона проводить свої канікули. Ввечері можна разом монтувати відзняті за день кадри, вибирати музику. Це буде не тільки розвивати креативність та закріплювати навички монтування, а й стане чудовим спогадом на майбутнє.