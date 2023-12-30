5 идей, как креативно развлечь ребенка во время каникул

Зимние каникулы - это время для эмоционального отдыха ребенка, когда ему нужно восстановиться и набраться сил перед началом нового семестра. Именно поэтому очень важно провести время вместе с ребенком и заполнить его максимально разными активностями.

Уличные развлечения

Обсудите с ребенком, какие активности он предпочитает. Если на улице есть снег, то можно совместно слепить замок Снежной королевы, зверей или банально снеговика. Хорошей идеей будет вместе провести пол дня на катке, или даже можно повести ребенка на лыжи или сноуборд - подобные аттракции предлагают даже в пределах города.

Предложите ребенку несколько вариантов, чтобы ребенок выбрал то, что больше ему нравится. Если же не хотите, чтобы ребенок находился на улице, можно рассмотреть варианты развлечений, которые предлагают в закрытых помещениях - разнообразные игровые комнаты, аттракционы и т. д.

Новогодняя премьера собственного спектакля

Очень хорошо раскрывает творческий потенциал "игра у театрала". Предложите ребенку создать свой спектакль. Помогите ребенку продумать сценарий на рождественско-новогоднюю тему. Пусть ребенок нарисует зверюшек, или вырежет их из старых журналов. Еще более простой вариант - если у вас есть пальчиковые куклы в виде зверюшек.

Тогда распределите с ними роли, сделайте несколько репетиций и вечером устройте спектакль. На показ пригласите бабушку или дедушку, или соседских деток. Или пусть ребенок покажет премьеру своей пьесы, когда к вам придут гости.

Напишите вместе с ребенком сценарий к спектаклю (фото: Freepik)

Посещение новогодних локаций

Практически до конца января будут работать резиденции Санта Клауса и множество новогодних локаций. Также ребенка можно повести на мастер-класс елочных украшений, или даже выпекание пончиков.

Заранее поинтересуйтесь у ребенка, чтобы он хотел попытаться сделать собственными руками, чтобы ему точно было интересно на мероприятии.

Семейный просмотр мультфильмов

Подберите 5 новогодних мультфильмов и каждый вечер просматривайте с ребенком. После этого, следует с ним обсуждать сюжет, спросить, что ему было интересно, а что больше всего удивило. Когда просмотрите все ленты из своего списка, пусть ребенок оценит, какой мультфильм на какое место он бы разместил. Это будет его собственный рейтинг.

Съемка собственного фильма о каникулах

Если ребенок среднего или старшего школьного возраста, можно попробовать снять собственный фильм о том, как он проводит свои каникулы. Вечером можно вместе монтировать отснятые за день кадры, выбирать музыку. Это будет не только развивать креативность и закреплять навыки монтирования, но и станет отличным воспоминанием на будущее.