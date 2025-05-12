5 ідеальних AI-додатків, які зроблять ваше повсякденне життя простішим

Adobe Photoshop (ШІ для очищення зображень)

У 2023 році компанія Adobe представила функцію Generative Fill, засновану на штучному інтелекті, яка дає змогу швидко додавати і видаляти елементи на зображеннях за допомогою текстових підказок.

Хоча ця функція позиціонувалася як інструмент для створення шедеврів у рекордні терміни, на практиці вона виявилася особливо корисною для очищення зображень.

Під час підготовки матеріалів для публікації часто виникає необхідність в ілюстраціях - чи то скриншоти, чи то фотографії продуктів, чи то стокові зображення. Однак найчастіше ці зображення не відповідають точним вимогам.

Раніше для їх коригування доводилося вручну вирізати фрагменти, клонувати ділянки, використовувати пензлик для усунення дефектів, розширювати зображення, копіювати і вставляти фони, а також обрізати до потрібного співвідношення сторін. З появою Generative Fill достатньо описати необхідне, і функція виконає роботу автоматично.

Для видалення небажаних об'єктів досить обвести їх і залишити поле підказки порожнім - функція видалить вибране і гармонійно заповнить простір, що утворився. Аналогічно можна розширити розміри зображення без спотворення або приховати особисту інформацію складнішим способом, ніж просто розмиттям.

Хоча Generative Fill не є ідеальним інструментом, вона значно економить час і є одним із найефективніших AI-інструментів останніх років.

Adobe Photoshop (фото: PCWorld)

PDFgear (безкоштовний AI-редактор PDF з корисними функціями)

Цей інструмент не тільки надає можливості редагування, анотування, підписання та конвертації PDF-документів, а й оснащений вбудованим AI-асистентом.

AI-чатбот PDFgear здатний виконувати різні завдання редагування з високою швидкістю і точністю, що робить його корисним інструментом для роботи зі складними документами без порушення форматування або дизайну. Він може анотувати, витягувати дані та зображення, а також відповідати на запитання про вміст документа.

Особливо корисний цей інструмент під час пошуку інформації в складних інструкціях, таких як правила настільних ігор. Замість гортання десятків сторінок тексту можна поставити запитання природною мовою і швидко отримати точну відповідь.

PDFgear (фото: PCWorld)

ProWritingAid (помічник для поліпшення письмового мовлення)

Професійні письменники активно використовують інструменти перевірки орфографії та граматики. ProWritingAid надає не лише базову перевірку, а й аналізує текст на предмет пасивного стану, фраз, що повторюються, і пропонує більш ясні формулювання.

Цей інструмент не генерує текст, а допомагає поліпшити вже написане, надаючи рекомендації щодо поліпшення стилю та структури. Постійне використання ProWritingAid сприяє розвитку навичок письма та підвищенню якості текстів.

ProWritingAid (фото: ProWritingAid)

Microsoft 365 Copilot і Designer

Microsoft активно впроваджує ШІ у свої офісні додатки через Copilot і Designer. Ці інструменти дають змогу швидко створювати чернетки документів у Word, генерувати презентації в PowerPoint і знаходити інформацію в об'ємних документах.

Copilot виявився особливо корисним при підготовці презентацій, заощаджуючи значну кількість часу. Навіть за відсутності досвіду роботи з PowerPoint, Copilot і Designer спільно створюють шаблони презентацій, які можна адаптувати під свої потреби.

З цими інструментами немає необхідності бути експертом у кожному додатку - AI-помічники беруть на себе рутинні завдання.

Microsoft 365 Copilot і Designer (фото: PCWorld)

ChatGPT (універсальний AI-інструмент для повсякденних завдань)

ChatGPT став універсальним інструментом для різних завдань: від обговорення останніх епізодів серіалів без спойлерів до допомоги в написанні коду для ігрових проектів. Він також використовується для рольових ігор, як віртуальний радник і навіть для переформулювання відповідей у суперечці, щоб зробити їх менш агресивними.

У професійній сфері ChatGPT допомагає структурувати статті, пропонує синоніми і знаходить інформацію, яку складно знайти через традиційні пошуковики.

Хоча ChatGPT не замінить фахівців у критично важливих завданнях, він стає незамінним помічником у повсякденній роботі та навчанні.

ChatGPT (фото: PCWorld)